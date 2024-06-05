Битлджус 2,

После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берет верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых.
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Тим Бёртон сказал, что этот фильм будет снят только в том случае, если Майкл Китон вернётся, чтобы вновь исполнить свою роль. Китон сказал в марте 2014 года, что это единственное продолжение, в котором он заинтересован.