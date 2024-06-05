Битлджус 2,

Richard [Он, Лидия и Астрид видят Джереми у миграционной стойки] Не ставь штамп в этот паспорт!

[Паспорт проштампован.]

Jeremy [Видит их, торжественно улыбается] Слишком поздно, дружище.

Beetlejuice [Раскрыто, что он — должностное лицо] Думаю, это говорил Достоевский...

[Джереми видит, что на его паспорте под фото написано 'Shit Out of Luck'.]

Beetlejuice … Позже, f#####!

[Без предупреждения Битлджус тянет за рычаг, Джереми падает в ловушку и яростно кричит во пламени ада]