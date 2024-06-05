Битлджус 2,

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Битлджус Битлджус
7.4
Битлджус Битлджус - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Битлджус Битлджус
7.4

Битлджус Битлджус

, 2024
Beetlejuice Beetlejuice
США / комедия, фэнтези, ужасы / 18+
Комедийный хоррор Тима Бёртона о призраке-биоэкзорцисте
Трейлеры
Постер фильма Битлджус Битлджус
7.4
Битлджус Битлджус - Дублированный трейлер 2
Битлджус Битлджус  Дублированный трейлер 2

О фильме

После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берет верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых.

В ролях

Майкл Китон
Майкл Китон
Beetlejuice
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Lydia
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Jackson
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Delores
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Astrid
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Delia
Джастин Теру
Джастин Теру
Rory
Артур Стенли
Jeremy
Ник Келлингтон
Bob-Shrinker
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера
Richard
Режиссер Тим Бертон
Сценарист Сет Грэм-Смит, Дэвид Катценберг, Альфред Гоф, Ларри Уилсон, Майлз Миллар, Майкл Макдауэлл
Композитор Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 октября 2024
Премьера в мире 5 июня 2024
Дата выхода
14 сентября 2024 Россия
5 сентября 2024 Австралия M
6 сентября 2024 Азербайджан
5 сентября 2024 Американские Виргинские острова PG-13
14 сентября 2024 Беларусь
25 сентября 2024 Бельгия
6 сентября 2024 Болгария
5 сентября 2024 Бразилия
6 сентября 2024 Великобритания 12A
5 сентября 2024 Венгрия 16
6 сентября 2024 Вьетнам
5 сентября 2024 Германия
5 сентября 2024 Гонконг
5 сентября 2024 Греция
5 сентября 2024 Грузия PG-13
5 сентября 2024 Доминиканская Республика
5 сентября 2024 Израиль
4 сентября 2024 Индонезия
6 сентября 2024 Ирландия 12A
6 сентября 2024 Исландия Unrated
6 сентября 2024 Испания
5 июня 2024 Италия
5 сентября 2024 Казахстан 14+
6 сентября 2024 Канада 14A
6 сентября 2024 Кыргызстан
6 сентября 2024 Латвия (none)
6 сентября 2024 Литва
5 сентября 2024 Макао C
5 сентября 2024 Малайзия
5 сентября 2024 Мексика
6 сентября 2024 Молдавия
5 сентября 2024 Нидерланды 12
5 сентября 2024 Новая Зеландия
5 сентября 2024 ОАЭ TBC
6 сентября 2024 Польша
5 сентября 2024 Португалия M/12
5 сентября 2024 Пуэрто-Рико PG-13
6 сентября 2024 Румыния N/A
1 июня 2025 США
5 сентября 2024 Сербия o.A.
5 сентября 2024 Сингапур
5 сентября 2024 Словакия 18
6 сентября 2024 Таджикистан
5 сентября 2024 Таиланд
6 сентября 2024 Турция
6 сентября 2024 Узбекистан
5 сентября 2024 Украина
4 сентября 2024 Филиппины PG
6 сентября 2024 Финляндия Tulossa
6 сентября 2024 Франция
5 сентября 2024 Хорватия o.A.
5 сентября 2024 Черногория o.A.
5 сентября 2024 Чехия
6 сентября 2024 Швеция 11
6 сентября 2024 Эстония
6 сентября 2024 ЮАР
4 сентября 2024 Южная Корея
27 сентября 2024 Япония
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $452 000 435
Производство Warner Bros., Domain Entertainment (II), French Film Company
Другие названия
Beetlejuice Beetlejuice, Битлджус Битлджус, Beetlejuice 2, Bitelchús Bitelchús, Beetlejuice Beetlejuice 2024 A.D., Bételgeuse Bételgeuse, Beterböcek Beterböcek, Bitlcus Bitlcus, Bītldžūss Bītldžūss, Bitljus Bitljus, Bubimir Bubimir, Ma Siêu Quậy, Mardikamahl, mardikamahl, Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, Σκαθαροζούμης 2, Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης, Бийтълджус Бийтълджус, Битлђус Битлђус, Бітлджюс Бітлджюс, ビートルジュース ビートルジュース, 嘩鬼家族 BEETLEJUICE, 怪奇大法师, 陰間大法師 BEETLEJUICE, Os Fantasmas Ainda Divertem-se, Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice 2024 P.M., Os Fantasmas Divertem-se 2, ביטלג'וס 2, 哗鬼家族2, 阴间大法师2, Bitlcus 2, Beetlejuice 2., Beterböcek Beterböcek 2024 Ö.S., Os Fantasmas Divertem-se Ainda, 비틀쥬스 2, Битлджус 2

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 95 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1188 В жанре «комедия»  255 В жанре «фэнтези»  89 В жанре «ужасы»  60 В фильмах США  729 В фильмах 2024 года  62
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Битлджус Битлджус - Дублированный трейлер 2
Битлджус Битлджус Дублированный трейлер 2
Битлджус Битлджус - Дублированный трейлер 1
Битлджус Битлджус Дублированный трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Richard [Он, Лидия и Астрид видят Джереми у миграционной стойки] Не ставь штамп в этот паспорт!
[Паспорт проштампован.]
Jeremy [Видит их, торжественно улыбается] Слишком поздно, дружище.
Beetlejuice [Раскрыто, что он — должностное лицо] Думаю, это говорил Достоевский...
[Джереми видит, что на его паспорте под фото написано 'Shit Out of Luck'.]
Beetlejuice … Позже, f#####!
[Без предупреждения Битлджус тянет за рычаг, Джереми падает в ловушку и яростно кричит во пламени ада]
Beetlejuice Ха-ха! Следующий!

Наша рецензия

Возвращение сального трикстера.
Возвращение сального трикстера. В далеком 1988 году аниматор и начинающий режиссер Тим Бертон снял фильм «Битлджус» — комедию ужасов, после которой он навсегда стал главным мрачным сказочником Голливуда. История о погибшей семейной паре, запертой в мире живых, покорила современников чернейшим юмором, причудливыми декорациями и, конечно же, колоритными персонажами во главе с биоэкзорцистом в полосатом костюме. Не меньшую популярность, впрочем, обрела и готическая принцесса Лидия — типичный для…

Отзывы зрителей о фильме Битлджус Битлджус

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 14 ноября 2025, 11:30
Мнения зрителей разделены: одни считают фильм скучным, другие отмечают стиль и музыку. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты, музыка, костюмы и атмосфера, игра актёров. Слабые — местами несогласованный сюжет и быстрый темп. В целом оценки близки к 7–8 баллам из 10. Фильм подойдет зрителям, ценящим стильную подачу и эмоциональное напряжение, готовым к нестандартной истории.
Саммари составлено ИИ на основе 18 отзывов.

Отзывы о фильме

Жасмин Алиева 11 октября 2024, 23:29
Смотрела уже два раза. И хочу на третий раз посмотреть, очень красивая история смерти
User 29 сентября 2024, 17:17
Шикарный фильм. Всем поклонникам творчества Тима Бертона обязательно зайдет!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Тим Бёртон сказал, что этот фильм будет снят только в том случае, если Майкл Китон вернётся, чтобы вновь исполнить свою роль. Китон сказал в марте 2014 года, что это единственное продолжение, в котором он заинтересован.

Новости о фильме

«Я бы делал это каждый год!»: Майкл Китон готов сняться в третьей части «Битлджуса»
13 октября 2024 12:48 «Я бы делал это каждый год!»: Майкл Китон готов сняться в третьей части «Битлджуса» Дело за «малым» — убедить Тима Бертона сделать триквел.
«Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий
30 сентября 2024 10:43 «Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий «Битлджус Битлджус» тем временем продолжает собирать.
«Битлджус 2» продолжает наращивать кассу, «Трансформеры: Начало» слабо стартовали в прокате
23 сентября 2024 10:43 «Битлджус 2» продолжает наращивать кассу, «Трансформеры: Начало» слабо стартовали в прокате Также в кинотеатрах продолжает идти кинокомикс «Дэдпул и Росомаха», на чьем счету уже $1,316 млрд.
«Битлджус Битлджус» успешно стартовал в прокате
9 сентября 2024 14:28 «Битлджус Битлджус» успешно стартовал в прокате Ностальгия продолжает оставаться в моде.
На острове Лидо стартует 81-й Венецианский кинофестиваль
28 августа 2024 14:48 На острове Лидо стартует 81-й Венецианский кинофестиваль Данный смотр является одним из самых престижных в мире, уступая разве что Каннам.
«Смерч 2» и еще 6 фильмов, которые возродили спустя десятки лет
12 августа 2024 10:00 «Смерч 2» и еще 6 фильмов, которые возродили спустя десятки лет Вторая часть «Смерча» вышла спустя 28 лет после оригинала, а с каких еще важных картин недавно стряхнули пыль?
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше