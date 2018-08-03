7.1
7.1

Хранители ветра

, 2018
Feng yu zhou / Wind Guardians
Китай / анимация, фэнтези / 18+
Постер мультфильма Хранители ветра
7.1

Тысячи лет назад четыре зверя древних времён наводили ужас на людей, но нашлись герои и заточили страшных чудовищ с помощью тайной магии ветра. С тех пор прошло много времени, человечество не знало таких бед и забыло спасительную магию. А теперь одно из чудищ пробудилось, и оно очень зло. По странному стечению обстоятельств спасение мира от разрушения находится в руках юноши, выросшего без отца, но хорошо запомнившего секрет, который тот ему рассказал.

Jun Chu
Long Hui
Zhixing Lu
Шань Синь
Mengmeng Yan
Режиссер Kuo Liu
Сценарист Yicheng Shu, Ao Yu, Tienan Zhou
Страна Китай
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 августа 2018
Дата выхода
3 августа 2018 Китай
Сборы в мире $16 558 135
Производство Beijing Dingfengchuanqi Media Co., Beijing Joy Leader Culture Commmunication, Beijing Rocen Digital
Другие названия
Feng yu zhou, The Wind Guardians, A Portrait of Jianghu: The Wind Guardians, Fēng Yǔ Zhòu, Hua Jianghu Zhi Feng Yu Zhou, Painting the Spell of the Wind in the Rivers and Lakes, The Curse of the Wind, Wind Curse, Wind Spell, 画江湖之风语咒, 风语咒

7.1
6.9 IMDb
