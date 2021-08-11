Приключения Пильи, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Приключения Пильи»
«Приключения Пильи» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Помимо красочной анимации, зрителей ждет динамичный сюжет, способный увлечь не только детей, но и взрослых.
Во французском мультфильме затрагиваются классические для такого рода лент темы: добра и зла, дружбы и добросовестности. И все это разбавлено изрядной долей юмора.
Удачное пародирование сюжетных тропов из рыцарских романов, чему способствует средневековый сеттинг.
Авторы «Приключений Пильи» играючи меняют местами архетипы героев сказок: принцесса оказывается куда более храброй, нежели доблестный герой, вызвавшийся ее спасать, тогда как ведьма — отнюдь не старая карга, призванная пугать детей, а независимая женщина со склонностью к альтруизму.
Дебют Жюльена Фурне в качестве режиссера и сценариста. В 2011 году он снялся в криминальной драме «Калибр 9».
Пол Борн, подаривший голос главному герою, прежде участвовал в озвучивании мультфильмов «Розовое и черное», «Дозор джунглей», «Отряд джунглей в ледяной дали», «Семейка Бигфутов» и «Пиноккио 3000». Актера также можно было увидеть в романтической комедии «Любовь от всех болезней».
Композитор Оливье Кюссак наиболее известен своей музыкой к анимации «Маугли дикой планеты» (2019).
Пилья — озорная девчонка-сирота, живущая на улицах города Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и оказывается втянута в невероятные приключения. Жестокий Тристан хочет захватить трон и с помощью магического зелья превращает принца Роланда в… котоцыпа (наполовину кота, наполовину курицу). Пилья — единственная, кто может спасти принца и все королевство.
Вместе со своими немножко безумными помощниками — шутом, стражем и тремя ласками — Пилья отправляется на поиски противоядия. И, если все получится (а на пути их ждёт немало опасностей), они смогут обрести не только спасительное снадобье, но и дружную семью, которой у них никогда не было.