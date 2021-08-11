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Приключения Пильи Приключения Пильи
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Pil's Adventures

Приключения Пильи, 2021

2021 / Франция
7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Озорной мультфильм о приключениях девочки-сироты и ее безумных помощников
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Причины посмотреть Факты О фильме

Почему стоит посмотреть фильм «Приключения Пильи»

«Приключения Пильи» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Помимо красочной анимации, зрителей ждет динамичный сюжет, способный увлечь не только детей, но и взрослых.

Во французском мультфильме затрагиваются классические для такого рода лент темы: добра и зла, дружбы и добросовестности. И все это разбавлено изрядной долей юмора.

Удачное пародирование сюжетных тропов из рыцарских романов, чему способствует средневековый сеттинг.

Авторы «Приключений Пильи» играючи меняют местами архетипы героев сказок: принцесса оказывается куда более храброй, нежели доблестный герой, вызвавшийся ее спасать, тогда как ведьма — отнюдь не старая карга, призванная пугать детей, а независимая женщина со склонностью к альтруизму.

Дебют Жюльена Фурне в качестве режиссера и сценариста. В 2011 году он снялся в криминальной драме «Калибр 9».

Пол Борн, подаривший голос главному герою, прежде участвовал в озвучивании мультфильмов «Розовое и черное», «Дозор джунглей», «Отряд джунглей в ледяной дали», «Семейка Бигфутов» и «Пиноккио 3000». Актера также можно было увидеть в романтической комедии «Любовь от всех болезней».

Композитор Оливье Кюссак наиболее известен своей музыкой к анимации «Маугли дикой планеты» (2019).

Пилья — озорная девчонка-сирота, живущая на улицах города Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и оказывается втянута в невероятные приключения. Жестокий Тристан хочет захватить трон и с помощью магического зелья превращает принца Роланда в… котоцыпа (наполовину кота, наполовину курицу). Пилья — единственная, кто может спасти принца и все королевство. 

Вместе со своими немножко безумными помощниками — шутом, стражем и тремя ласками — Пилья отправляется на поиски противоядия. И, если все получится (а на пути их ждёт немало опасностей), они смогут обрести не только спасительное снадобье, но и дружную семью, которой у них никогда не было.

7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 11 августа 2021
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Жюльен Фурне
В ролях
Кэйси Чейз
Пол Борн
Жюльен Крампон
Пьер Тессьер
Готье Батту
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Приключения Пильи 4 постера
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В городе Туманвилле вместе с тремя ласками живет девочка-сиротка Пилья. Дни ее состоят из поисков пропитания для себя и своих пушистых друзей и подтруниваний над недорыцарем Кробаром, который пытается поймать девчушку, думая, что она гномиха. Однажды девочка случайно оказывается в королевском замке – здесь живут регент Тристан и будущий король Роланд – и становится свидетелем неудачной попытки отравить принца, в результате которой тот превращается в котоцыпа (животное с головой…
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