Приключения Пильи, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Приключения Пильи»

«Приключения Пильи» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Помимо красочной анимации, зрителей ждет динамичный сюжет, способный увлечь не только детей, но и взрослых.

Во французском мультфильме затрагиваются классические для такого рода лент темы: добра и зла, дружбы и добросовестности. И все это разбавлено изрядной долей юмора.

Удачное пародирование сюжетных тропов из рыцарских романов, чему способствует средневековый сеттинг.

Авторы «Приключений Пильи» играючи меняют местами архетипы героев сказок: принцесса оказывается куда более храброй, нежели доблестный герой, вызвавшийся ее спасать, тогда как ведьма — отнюдь не старая карга, призванная пугать детей, а независимая женщина со склонностью к альтруизму.