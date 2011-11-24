Золотая рыбка в городе N, 2010

Мальчик поймал золотую рыбку и ничего не выпросив, отпускает. В знак благодарности, золотая рыбка решила подарить мальчику новый импортный велосипед, о котором мальчик давно мечтал. И вот мальчик приходит домой с новым велосипедом. Родители удивляются, расспрашивают и, естественно, не верят своему сыну. Разве может золотая рыбка дарить велосипеды?



Они подозревают сына в воровстве и обмане. Но, наконец, мальчику удается убедить своих родителей и оправдать свое честное имя. Но этот факт немедленно становится достоянием небольшого провинциального городка. На мальчика посыпались просьбы и приказы с немедленным исполнением желаний.