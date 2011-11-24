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Золотая рыбка в городе N Золотая рыбка в городе N
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Золотая рыбка в городе N, 2010

2010 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Мальчик поймал золотую рыбку и ничего не выпросив, отпускает. В знак благодарности, золотая рыбка решила подарить мальчику новый импортный велосипед, о котором мальчик давно мечтал. И вот мальчик приходит домой с новым велосипедом. Родители удивляются, расспрашивают и, естественно, не верят своему сыну. Разве может золотая рыбка дарить велосипеды?

Они подозревают сына в воровстве и обмане. Но, наконец, мальчику удается убедить своих родителей и оправдать свое честное имя. Но этот факт немедленно становится достоянием небольшого провинциального городка. На мальчика посыпались просьбы и приказы с немедленным исполнением желаний.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 ноября 2011
Премьера в мире 24 ноября 2011
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Степан Пучинян
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Екатерина Крупенина
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотая рыбка в городе N 1 постер
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