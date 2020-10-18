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Ая и ведьма Ая и ведьма
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Aya to majo

Ая и ведьма, 2021

2021 / Япония
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Аниме о сироте, попавшей на воспитание к ведьме
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины происходит в 1990-е годы и разворачивается вокруг десятилетней девочки по имени Ая, проживающей в сиротском приюте. Не каждая сирота была бы в восторге от жизни в таком месте, как Детский дом святого Морвальда, но главная героиня искренне любит свой дом, в котором ей пришлось вырасти. Здесь она привыкла всегда получать все что захочет и когда захочет, ведь так было с тех самых пор, как в детстве она была брошена на пороге приюта. Несмотря на то, что маленькая девочка осталась без родительской любви и теплого дома, она чувствует себя абсолютно счастливым ребенком. Однако в один день все кардинально меняется, и безмятежной жизни бойкого ребенка приходит конец. Таинственная женщина по имени Белла Яга приезжает в дом святого Морвальда для того, чтобы удочерить эту самую сиротку.

Теперь девочка оказывается в загадочном доме, в котором можно встретить волшебство на каждом углу: здесь полно невидимых комнат, странных зелий и книг с различными заклинаниями. Малышка сразу же понимает, что ее новая мама – настоящая колдунья. Большинство детей были бы в ужасе от такого поворота судьбы и пытались бы как можно скорее сбежать из проклятого дома, но не Ая. Она решает доказать хозяйке, что ей под силу противостоять злой ведьме. К тому же, на стороне девочки ее новый друг – говорящий кот по имени Томас. Используя собственную смекалку и блестящее остроумие, героиня намерена показать Белле Яге, кто здесь главный. Также ей не терпится узнать больше о притягательном искусстве магии.

«Ая и ведьма» – первый 3D-проект с компьютерной графикой от японской студии Ghibli.

Режиссером анимационной картины стал Горо Миядзаки, сын другого известного кинематографиста Хаяо Миядзаки. Горо снял свой фильм по книге британской писательницы Дианы Уинн Джонс «Ирвиг и ведьма». В 2004 году его отец адаптировал другую работу автора – «Ходячий замок».

Это третий анимационный полнометражный проект Горо Миядзаки. Раннее он также снял мультфильмы «Сказания Земноморья» и «Со склонов Кокурико».

Режиссер в одном из интервью сказал, что идея картины пришла к нему после его размышлений о том, что в Японии много взрослых и мало детей. После Миядзаки наткнулся на историю Аи, и ему показалось, что это прекрасный пример того, как дети борются с неприятными взрослыми людьми.

Горо сказал, что его отец посоветовал ему взяться за эту историю, а продюсер Тосио Судзуки его всячески поддерживал. Но режиссер также признался, что старался сделать аниме с молодыми сотрудниками и что он единственный из своей команды, кто знает метод создания компьютерной анимации.

Премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале 2020 года, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

Когда продюсера Тосио Судзуки спросили об идее выпустить эту картину в постпандемическом мире, он ответил, что одна из самых ярких особенностей их проекта – это сообразительность героини Аи, и, если ты умен, то сможешь выжить в любой период истории.

Несмотря на новаторские методы, большая часть традиционной эстетики студии Ghibli в данном фильме сохраняется: пугающие антагонисты женского пола, замысловатые детали интерьера, черные кошки.

Сиротка Ая совсем не против проводить всё время в приюте, где она давно научилась добиваться желаемого. Всё меняется, когда на пороге появляются странные взрослые, желающие удочерить девочку. Так Ая оказывается в загадочном доме, полном невидимых комнат, зелий и заклинаний. Поняв, что попала к ведьме, девочка вместе с говорящим котом решает показать, кто здесь главный.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 марта 2021
Премьера онлайн 23 марта 2021
Премьера в мире 18 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Горо Миядзаки
Горо Миядзаки
В ролях
Кокоро Хирасава
Кокоро Хирасава
Гаку Хамада
Гаку Хамада
Синобу Тэрадзима
Синобу Тэрадзима
Эцуси Тоёкава
Эцуси Тоёкава
Все актеры и съемочная группа
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Младенцем Аю оставили у дверей большого детского приюта с очень странной запиской, в которой мама обещает вернуться за ней, как только избавится от преследователей. Но спустя годы девочка все еще продолжает жить в стенах детдома. Несмотря на это, она выросла счастливой, ведь была окружена добрыми людьми и верными друзьями. Казалось, что так будет всегда. Все меняет таинственная женщина, неожиданно решающая удочерить Аю. Впервые странные способности девочки всегда получать желаемое не…
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Студия Ghibli показала вступительную сцену из мультфильма «Ая и ведьма» Ролик компания опубликовала в новом зарегистрированном Twitter-аккаунте.
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28 января 2021 14:30
Режиссер мультфильма «Ая и ведьма» рассказал о подходе студии Ghibli к компьютерной анимации По словам Горо Миядзаки, он попытался совместить эстетику Ghibli и компьютерную графику.
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25 января 2021 16:25
Студия Ghibli представила трейлер своего первого компьютерного фильма «Ая и ведьма» Мультфильм выйдет в Японии 30 декабря, дата релиза в США пока не объявлена.
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23 декабря 2020 16:56
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