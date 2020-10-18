Ая и ведьма, 2021

Действие картины происходит в 1990-е годы и разворачивается вокруг десятилетней девочки по имени Ая, проживающей в сиротском приюте. Не каждая сирота была бы в восторге от жизни в таком месте, как Детский дом святого Морвальда, но главная героиня искренне любит свой дом, в котором ей пришлось вырасти. Здесь она привыкла всегда получать все что захочет и когда захочет, ведь так было с тех самых пор, как в детстве она была брошена на пороге приюта. Несмотря на то, что маленькая девочка осталась без родительской любви и теплого дома, она чувствует себя абсолютно счастливым ребенком. Однако в один день все кардинально меняется, и безмятежной жизни бойкого ребенка приходит конец. Таинственная женщина по имени Белла Яга приезжает в дом святого Морвальда для того, чтобы удочерить эту самую сиротку.
Теперь девочка оказывается в загадочном доме, в котором можно встретить волшебство на каждом углу: здесь полно невидимых комнат, странных зелий и книг с различными заклинаниями. Малышка сразу же понимает, что ее новая мама – настоящая колдунья. Большинство детей были бы в ужасе от такого поворота судьбы и пытались бы как можно скорее сбежать из проклятого дома, но не Ая. Она решает доказать хозяйке, что ей под силу противостоять злой ведьме. К тому же, на стороне девочки ее новый друг – говорящий кот по имени Томас. Используя собственную смекалку и блестящее остроумие, героиня намерена показать Белле Яге, кто здесь главный. Также ей не терпится узнать больше о притягательном искусстве магии.
«Ая и ведьма» – первый 3D-проект с компьютерной графикой от японской студии Ghibli.
Режиссером анимационной картины стал Горо Миядзаки, сын другого известного кинематографиста Хаяо Миядзаки. Горо снял свой фильм по книге британской писательницы Дианы Уинн Джонс «Ирвиг и ведьма». В 2004 году его отец адаптировал другую работу автора – «Ходячий замок».
Это третий анимационный полнометражный проект Горо Миядзаки. Раннее он также снял мультфильмы «Сказания Земноморья» и «Со склонов Кокурико».
Режиссер в одном из интервью сказал, что идея картины пришла к нему после его размышлений о том, что в Японии много взрослых и мало детей. После Миядзаки наткнулся на историю Аи, и ему показалось, что это прекрасный пример того, как дети борются с неприятными взрослыми людьми.
Горо сказал, что его отец посоветовал ему взяться за эту историю, а продюсер Тосио Судзуки его всячески поддерживал. Но режиссер также признался, что старался сделать аниме с молодыми сотрудниками и что он единственный из своей команды, кто знает метод создания компьютерной анимации.
Премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале 2020 года, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.
Когда продюсера Тосио Судзуки спросили об идее выпустить эту картину в постпандемическом мире, он ответил, что одна из самых ярких особенностей их проекта – это сообразительность героини Аи, и, если ты умен, то сможешь выжить в любой период истории.
Несмотря на новаторские методы, большая часть традиционной эстетики студии Ghibli в данном фильме сохраняется: пугающие антагонисты женского пола, замысловатые детали интерьера, черные кошки.
Сиротка Ая совсем не против проводить всё время в приюте, где она давно научилась добиваться желаемого. Всё меняется, когда на пороге появляются странные взрослые, желающие удочерить девочку. Так Ая оказывается в загадочном доме, полном невидимых комнат, зелий и заклинаний. Поняв, что попала к ведьме, девочка вместе с говорящим котом решает показать, кто здесь главный.