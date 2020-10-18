Ая и ведьма, 2021

«Ая и ведьма» – первый 3D-проект с компьютерной графикой от японской студии Ghibli.

Режиссером анимационной картины стал Горо Миядзаки, сын другого известного кинематографиста Хаяо Миядзаки. Горо снял свой фильм по книге британской писательницы Дианы Уинн Джонс «Ирвиг и ведьма». В 2004 году его отец адаптировал другую работу автора – «Ходячий замок».

Это третий анимационный полнометражный проект Горо Миядзаки. Раннее он также снял мультфильмы «Сказания Земноморья» и «Со склонов Кокурико».

Режиссер в одном из интервью сказал, что идея картины пришла к нему после его размышлений о том, что в Японии много взрослых и мало детей. После Миядзаки наткнулся на историю Аи, и ему показалось, что это прекрасный пример того, как дети борются с неприятными взрослыми людьми.

Горо сказал, что его отец посоветовал ему взяться за эту историю, а продюсер Тосио Судзуки его всячески поддерживал. Но режиссер также признался, что старался сделать аниме с молодыми сотрудниками и что он единственный из своей команды, кто знает метод создания компьютерной анимации.

Премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале 2020 года, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

Когда продюсера Тосио Судзуки спросили об идее выпустить эту картину в постпандемическом мире, он ответил, что одна из самых ярких особенностей их проекта – это сообразительность героини Аи, и, если ты умен, то сможешь выжить в любой период истории.

Несмотря на новаторские методы, большая часть традиционной эстетики студии Ghibli в данном фильме сохраняется: пугающие антагонисты женского пола, замысловатые детали интерьера, черные кошки.