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Новости кино со всего мира

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
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22 июля 2022 16:16
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории» Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории» Дебютный сезон будет состоять из десяти эпизодов.
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22 июля 2022 15:29
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Не все голливудские звезды оказались красивыми от природы.
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22 июля 2022 14:13
В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана Доступен детальный пересказ ролика, а также эффектный постер.
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22 июля 2022 13:21
Киану Ривз молится перед зубодробительным экшеном на первом кадре из «Джона Уика 4» Киану Ривз молится перед зубодробительным экшеном на первом кадре из «Джона Уика 4» Вероятно, дебютный трейлер выйдет уже скоро.
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22 июля 2022 12:16
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь» Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь» Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».
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22 июля 2022 10:26
Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко» Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко» Героиня Пью осознает, что кругом творится нечто неладное.
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22 июля 2022 09:41
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны» Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны» Сыграют ли они отца и сына?
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21 июля 2022 20:57
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Поступить в Хогвартс по стопам Гарри Поттера или сразиться с нечистью бок о бок с Геральтом?
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21 июля 2022 20:56
Зло возвращается: вышел трейлер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный» Зло возвращается: вышел трейлер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный» В России фильм должен выйти 6 октября.
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21 июля 2022 20:01
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем» Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем» «Футбол – нечто большее, чем просто игра», – говорит в ролике преданный поклонник «Рексема».
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21 июля 2022 19:13
Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд Круз в зоне недосягаемости.
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21 июля 2022 18:45
Стал известен сюжет нового фильма Уэса Андерсона «Астероидный город» Стал известен сюжет нового фильма Уэса Андерсона «Астероидный город» Как водится, актерский состав изобилует звездными артистами.
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21 июля 2022 11:04
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы В онлайн-кинотеатре Okko стартовал показ четвертого сезона флагманского шоу НВО «Мир Дикого Запада», выход которого в 2016 году перевернул представления зрителей о возможностях фантастики. По такому случаю мы решили рассказать, что ждёт поклонников сериала в первом эпизоде продолжения, а также дать наводки на другие интересные проекты жанра, которые можно прямо сейчас посмотреть на Okko.
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21 июля 2022 11:00
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона» Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона» Отступи, зима, потому что в Вестерос идут огонь и кровь.
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21 июля 2022 10:41
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Не каждый фанат сериала «Мир Дикого Запада» сможет вам четко пересказать, что же творилось в предыдущих сериях. С выходом четвертого сезона легче не стало: к его началу все умерли и все живы, копии заменили оригиналы, кое-кто поменялся телами, и никто не может быть до конца уверен, кто здесь робот, а кто человек. Разбираемся, что ждет нас в четвертом сезоне и зачем сегодня смотреть сериал «Мир Дикого Запада», который уже доступен в Okko.
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20 июля 2022 17:03
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Как показывает практика, ностальгия неплохо продается.
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20 июля 2022 17:00
Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны» Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны» «Может ли один момент кардинально изменить вашу жизнь?»
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20 июля 2022 16:19
Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION Фильм вошел в программу минувшего Каннского кинофестиваля.
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20 июля 2022 15:50
Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel Актер был бы не против сыграть Призрачного гонщика, тогда как о Нове он ничего не знает.
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20 июля 2022 13:57
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