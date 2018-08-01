Дальше по коридору, 2018

Несколько лет назад главная героиня фильма потеряла отца. До сих пор Кит не может смириться с утратой, и часто ведет себя неадекватно. Но она добивается лишь того, что ее отправляют в закрытую школу-интернат. Кроме Кит туда попадают еще четыре девушки, у которых тоже есть поведенческие проблемы. Директор мадам Дюрэ надеется в каждой из них увидеть особый талант в области искусства. И вскоре ее подопечные начинают демонстрировать свои способности. Вот только Кит чувствует неладное.