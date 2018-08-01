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Down a Dark Hall

Дальше по коридору, 2018

2018 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несколько лет назад главная героиня фильма потеряла отца. До сих пор Кит не может смириться с утратой, и часто ведет себя неадекватно. Но она добивается лишь того, что ее отправляют в закрытую школу-интернат. Кроме Кит туда попадают еще четыре девушки, у которых тоже есть поведенческие проблемы. Директор мадам Дюрэ надеется в каждой из них увидеть особый талант в области искусства. И вскоре ее подопечные начинают демонстрировать свои способности. Вот только Кит чувствует неладное.

  • Оригинальный перевод названия – «Вниз по темному холлу».
  • Сюжет ленты основан на одноименном романе писательницы Лоис Дункан. Она же написала книгу, которая легла в основу молодежного фильма ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
  • Когда главной героине проводят сердечно-легочную реанимацию, она лежит неровно. Однако эта манипуляция предполагает прямое положение тела пациента.
  • Съемочная группа приступила к работе в октябре 2016 года. Первые сцены были отсняты в Барселоне на протяжении 4 недель. После этого члены съемочной группы переместились на Канарские острова, где работали еще 2 недели.
  • После завершения титров в картине содержится заключительная сцена в секретной комнате.

Кит Горди, новая студентка элитной школы-интерната Блэквуда, вынуждена противостоять сверхъестественным и тёмным силам этого заведения и его директрисы.

4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 17 января 2019
Премьера в мире 1 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Родриго Кортес
В ролях
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Ума Турман
Ума Турман
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Изабель Фурман
Изабель Фурман
Ребекка Фронт
Ребекка Фронт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дальше по коридору 3 постера
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23 мая 2018 13:57
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