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Носферату, симфония ужаса Носферату, симфония ужаса
Киноафиша Фильмы Носферату, симфония ужаса
Nosferatu - eine symphonie des grauen

Носферату, симфония ужаса, 1922

1922 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Вольная и самая первая экранизация романа Брэма Стокера «Дракула». Один из признанных шедевров немого кино, образец немецкого киноэкспрессионизма. Главной особенностью этой "симфонии ужаса" является воссозданная режиссером атмосфера кошмара и безысходности: мрачные своды, темные переулки, туман, поездка Хутера в замок Дракулы, включенная в картину в негативном изображении и к тому же снятая рапидом. Лента, в значительной части снятая на натуре, явилась родоначальницей серии картин о вампирах. В названии недаром использован музыкальный термин "симфония". Фильм построен по её законам: от пасторали - через мрак и патетику - вновь к пасторали.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1922
Премьера в мире 16 февраля 1922
Возраст 16+
Режиссер
Фридрих Вильгельм Мурнау
В ролях
Макс Шрек
Рут Ландсхофф
Александр Гранах
Макс Неметц
Джон Готтовт
Все актеры и съемочная группа
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Мир Искусства
15:40 от 300 ₽
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Носферату, симфония ужаса смотреть онлайн

Носферату, симфония ужаса
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«Носферату, симфония ужаса» в кинотеатрах

чт 6
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