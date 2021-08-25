Носферату, симфония ужаса, 1922

Вольная и самая первая экранизация романа Брэма Стокера «Дракула». Один из признанных шедевров немого кино, образец немецкого киноэкспрессионизма. Главной особенностью этой "симфонии ужаса" является воссозданная режиссером атмосфера кошмара и безысходности: мрачные своды, темные переулки, туман, поездка Хутера в замок Дракулы, включенная в картину в негативном изображении и к тому же снятая рапидом. Лента, в значительной части снятая на натуре, явилась родоначальницей серии картин о вампирах. В названии недаром использован музыкальный термин "симфония". Фильм построен по её законам: от пасторали - через мрак и патетику - вновь к пасторали.