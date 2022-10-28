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The Munsters
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The Munsters

The Munsters,

США
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о выходе в прокат
Премьера в мире 28 октября 2022
Режиссер
Роб Зомби
Роб Зомби
В ролях
Шери Мун Зомби
Шери Мун Зомби
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Джеффри Дэниэл Филлипс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Munsters 1 постер
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Вышел первый трейлер фильма Роба Зомби «Семейка монстров» Ответ «Семейке Аддамс».
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13 июля 2022 18:37
Роб Зомби показал сумасшедшего ученого из предстоящего фильма «Семейка монстров» Самого известного ученого Трансильвании сыграет актер Ричард Брэйк.
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16 ноября 2021 16:08
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