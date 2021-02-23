К 2293 году человечество разделилось на две обособленные группировки. Элита живет в роскоши, комфорте и спокойствии под неусыпной охраной высокотехнологичных средств подавления внешней агрессии. Оставшаяся часть населения планеты прозябает в нищете и поклоняется злобному языческому божеству Зардозу.

У бедняков есть свои лидеры, обладающие более совершенным оружием, при помощи которого они осуществляют контроль над основной частью народных масс. Один из таких лидеров решает покончить с несправедливостью, уничтожив оборонительные укрепления элиты и захватив ее территорию.