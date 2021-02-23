К 2293 году человечество разделилось на две обособленные группировки. Элита живет в роскоши, комфорте и спокойствии под неусыпной охраной высокотехнологичных средств подавления внешней агрессии. Оставшаяся часть населения планеты прозябает в нищете и поклоняется злобному языческому божеству Зардозу.
У бедняков есть свои лидеры, обладающие более совершенным оружием, при помощи которого они осуществляют контроль над основной частью народных масс. Один из таких лидеров решает покончить с несправедливостью, уничтожив оборонительные укрепления элиты и захватив ее территорию.
|6 февраля 1974
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|24 мая 1974
|Бельгия
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|Германия
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|Италия
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|5 декабря 1974
|Мексика
|29 августа 1974
|Нидерланды
|16
|13 мая 1977
|Португалия
|6 февраля 1974
|США
|6 февраля 1974
|Украина
|25 октября 1974
|Финляндия
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|13 марта 1974
|Франция
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|Швеция
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