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Постер фильма Зардоз
5.9
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5.9

Зардоз

, 1974
Zardoz
Великобритания / фэнтези, фантастика / 18+
Постер фильма Зардоз
5.9

О фильме

К 2293 году человечество разделилось на две обособленные группировки. Элита живет в роскоши, комфорте и спокойствии под неусыпной охраной высокотехнологичных средств подавления внешней агрессии. Оставшаяся часть населения планеты прозябает в нищете и поклоняется злобному языческому божеству Зардозу.

У бедняков есть свои лидеры, обладающие более совершенным оружием, при помощи которого они осуществляют контроль над основной частью народных масс. Один из таких лидеров решает покончить с несправедливостью, уничтожив оборонительные укрепления элиты и захватив ее территорию.

В ролях

Шон Коннери
Шон Коннери
Зед
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Consuella
Сара Кестелмен
Мэй
Джон Элдертон
Friend
Шарлотта Ремплоинг
Consuella
Sally Anne Newton
Avalow
Найолл Багги
Найолл Багги
Zardoz
Найолл Багги
Найолл Багги
Zardoz
Боско Хоган
George Saden
Jessica Swift
Apathetic
Барбре Даулинг
Star
Кристофер Кэссон
Old Scientist
Режиссер Джон Бурмен
Сценарист Джон Бурмен
Композитор Дэвид Манро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1974
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 февраля 1974
Дата выхода
6 февраля 1974 Россия 16+
24 мая 1974 Бельгия
26 марта 1974 Великобритания
31 октября 1974 Германия 16
23 сентября 1974 Дания
17 мая 1974 Ирландия 18
9 сентября 1974 Испания 18
13 апреля 1974 Италия 14+
6 февраля 1974 Казахстан
5 декабря 1974 Мексика
29 августа 1974 Нидерланды 16
13 мая 1977 Португалия
6 февраля 1974 США
6 февраля 1974 Украина
25 октября 1974 Финляндия K-16
13 марта 1974 Франция
16 сентября 1974 Швеция 15
17 апреля 1976 Южная Корея 18
4 ноября 2022 Япония
MPAA R
Бюджет $1 570 000
Сборы в мире $7 227
Производство 20th Century Fox, John Boorman Productions
Другие названия
Zardoz, Зардоз, Taş Tanrı Zardoz, Zardos, Ζαρντόζ, 未来惑星 ザルドス, Zardoz - Der Bote des Todes, 007之勇闯未来世界, Ultramann, みらいわくせいざるどす

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb

Цитаты

[гигантская Каменная Голова парит перед поклоняющейся ордой Истребителей]
Zardoz Зардоз говорит с вами, Его избранные.
Exterminators Мы — избранные!
Zardoz Вы вознесены из Жестокости, чтобы убивать Жестоких, которые множатся и числом велики. Для этой цели Зардоз, ваш Бог, дал вам дар — Пистолет. Пистолет — это хорошо!
Exterminators Пистолет — это хорошо!
Zardoz Член — зло! Член стреляет Семенами и рождает новую Жизнь, чтобы отравлять Землю чумой людей, как было некогда. Но Пистолет стреляет Смертью и очищает Землю от грязи Жестоких. Идите и убивайте! Зардоз сказал.

Отзывы о фильме

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