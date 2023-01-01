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Майская ночь, или утопленница Майская ночь, или утопленница
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Майская ночь, или утопленница, 1952

1952 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Сын сельского головы, молодой и бравый казак Левко, влюблен в красавицу Ганну, а она - в него. Парубок собирается жениться на любимой девушке, но всякий раз, когда он заговаривает об этом с отцом, тот ловко уходит от темы. Вскоре Левко выясняет, что голова сам желает взять красавицу в жены. Однажды парень оказывается на берегу пруда у заброшенного дома, где, по старинному преданию, злая мачеха-ведьма утопила свою падчерицу. Неожиданно ему является дух невинно убиенной панночки. Она готова пособить Левко с женитьбой, но прежде он должен помочь ей найти ведьму-мачеху…

  • Несмотря на то, что в СССР не праздновали Хэллоуин, мистическая картина по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя вышла в прокат 31 октября 1952 года.
  • Съемки фильма проходили в селе Шишаки, расположенном в Полтавской области. 
  • Исполнительницы главных женских ролей были дебютантками - и Татьяна Конюхова (Ганна), и Лилия Юдина (панночка) прежде не снимались в большом кино. 
  • В дальнейшем режиссер Александр Роу вновь обратился к сборнику повестей Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки” - в 1961 году на экраны вышла одноименная картина, рассказывающая о рождественской путанице и любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане.

Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно приходит «нечистая сила»…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 1952
Премьера в России 31 октября 1952
Премьера в мире 31 октября 1952
Возраст 12+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Николай Досенко
Татьяна Конюхова
Александр Хвыля
Александр Хвыля
Галина Григорьева
Александр Жуков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Майская ночь, или утопленница 1 постер
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Майская ночь, или утопленница
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