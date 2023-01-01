Майская ночь, или утопленница, 1952

Сын сельского головы, молодой и бравый казак Левко, влюблен в красавицу Ганну, а она - в него. Парубок собирается жениться на любимой девушке, но всякий раз, когда он заговаривает об этом с отцом, тот ловко уходит от темы. Вскоре Левко выясняет, что голова сам желает взять красавицу в жены. Однажды парень оказывается на берегу пруда у заброшенного дома, где, по старинному преданию, злая мачеха-ведьма утопила свою падчерицу. Неожиданно ему является дух невинно убиенной панночки. Она готова пособить Левко с женитьбой, но прежде он должен помочь ей найти ведьму-мачеху…