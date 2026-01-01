Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.
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