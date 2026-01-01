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Постер фильма Жили-были
6.1
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6.1

Жили-были

, 1944
Once Upon a Time
США / комедия, фэнтези / 18+
Постер фильма Жили-были
6.1

О фильме

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

В ролях

Кэри Грант
Кэри Грант
Jerry Flynn
Джанет Блэр
Jeannie Thompson
Джеймс Глисон
McGillicuddy aka The Moke
Тед Дональдсон
Arthur 'Pinky' Thompson
Уильям Демарест
Brandt
Эдди Акафф
Shipyard Worker
Джон Эбботт
Reporter
Айрис Эдриан
Theatregoer
Мюррей Элпер
Soldier Leaving Theatre
Кирк Элин
Attendant
Режиссер Александр Холл
Сценарист Lewis Meltzer, Оскар Сол, Irving Fineman, Норман Коруин
Композитор Фридрих Холландер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 29 июня 1944
Дата выхода
29 июня 1944 США
30 мая 1946 Япония R18+
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Once Upon a Time, El eterno pretendiente, A fost odata Curly, Alexander Hall's Once Upon a Time, Der var engang en kålorm, Érase una vez, Floga pou esvise, I storstadens djungel, L'ottava meraviglia, My Client Curly, O Eterno Fantasista, O Eterno Pretendente, Pinky und Curly, Sönen Ümit, Suurkaupungin pauloissa, Жили-были, 此の虫十万弗

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Jerry Flynn И они услышат музыку! Двести небесных голосов, сливающихся в гармонии! Песню победы!
McKenzie Да, да, да! Эм... нет! Нет, в прошлый раз ты так меня развёл. В этот раз я не поддамся!

Отзывы о фильме

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