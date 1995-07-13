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Смертельная битва Смертельная битва
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Mortal Kombat

Смертельная битва, 1995

1995 / США
7.8 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Раз в поколение на Земле проходит бойцовский турнир “Смертельная битва”, созданный для защиты планеты от вторжения сил Внешнего мира. На данный момент воины Внешнего мира выиграли девять турниров подряд и десятая победа, согласно правилам, даст Императору внешнего мира право начать вторжение. Спасти планету от страшной участи призваны лучшие бойцы мира: бывший шаолиньский монах Лю Кан, звезда голливудских боевиков Джонни Кейдж и агент спецназа Соня Блейд.

  • Фильм снят по мотивам серии компьютерных игр “Mortal kombat”. 
  • Соню Блейд должна была сыграть Кэмерон Диаз, но актриса сломала запястье перед началом съемок и не смогла принять участие в фильме.
  • Один из создателей видеоигры “Mortal Kombat” Эд Бун озвучил Скорпиона.
  • В сценарии была сцена поединка между Соней и Джейд, которую так и не сняли.
  • Джонни Кейджа должен был сыграть Брэндон Ли, но он погиб незадолго до начала съемок. Жан-Клод Ван Дамм отказался от этой роли, сделав выбор в пользу работы над “Уличным бойцом”. 
  • Бриджит Уилсон, сыгравшая Соню Блейд, отказалась от дублера и самостоятельно исполнила все свои трюки в фильме.
  • Готовясь к роли Джонни Кейджа, Линден Эшби изучал карате и тхэквондо, однако в большинстве сцен вместо него сыграл каскадер Джей Джей Перри.

Несколько столетий назад Шанг Тсунг — маг из потустороннего мира захватил в свои руки древний воинский турнир. Его цель — ввергнуть наш мир в хаос. Чтобы спасти человечество от гибели, троим воинам предстоит битва… смертельная битва с силами мрака.

7.8 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 13 июля 1995
Премьера в мире 13 июля 1995
Возраст 12+
Режиссер
Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон
В ролях
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Робин Шоу
Линден Эшби
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Бриджит Уилсон
Бриджит Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:45
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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