Смертельная битва, 1995

Раз в поколение на Земле проходит бойцовский турнир “Смертельная битва”, созданный для защиты планеты от вторжения сил Внешнего мира. На данный момент воины Внешнего мира выиграли девять турниров подряд и десятая победа, согласно правилам, даст Императору внешнего мира право начать вторжение. Спасти планету от страшной участи призваны лучшие бойцы мира: бывший шаолиньский монах Лю Кан, звезда голливудских боевиков Джонни Кейдж и агент спецназа Соня Блейд.
Несколько столетий назад Шанг Тсунг — маг из потустороннего мира захватил в свои руки древний воинский турнир. Его цель — ввергнуть наш мир в хаос. Чтобы спасти человечество от гибели, троим воинам предстоит битва… смертельная битва с силами мрака.