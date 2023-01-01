Великая война екаев, 2005

Во время праздника всех святых в японской школе десятилетнего мальчика Такаши выбирают Великим Всадником Кирина. Но одноклассники смеются над ним и считают трусом и слабаком. Чтобы доказать, что он не трус, он во время летних каникул должен подняться на Великую Гору Гоблинов, где, как повествуют древние легенды, обитают духи, и достать легендарный меч… В это время по всей Японии начинают пропадать дети, ужасные монстры нападают на людей. Все это происки злых духов, ужасных настолько, насколько только может себе представить человек. Начиная свое путешествие, Такаши и представить не мог, с кем ему придется столкнуться лицом к лицу и какую схватку предстоит выдержать. Одним словом, каникулы обещают ему много опасных сюрпризов!