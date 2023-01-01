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Великая война екаев Великая война екаев
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Yôkai daisensô

Великая война екаев, 2005

2005 / Япония
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Во время праздника всех святых в японской школе десятилетнего мальчика Такаши выбирают Великим Всадником Кирина. Но одноклассники смеются над ним и считают трусом и слабаком. Чтобы доказать, что он не трус, он во время летних каникул должен подняться на Великую Гору Гоблинов, где, как повествуют древние легенды, обитают духи, и достать легендарный меч… В это время по всей Японии начинают пропадать дети, ужасные монстры нападают на людей. Все это происки злых духов, ужасных настолько, насколько только может себе представить человек. Начиная свое путешествие, Такаши и представить не мог, с кем ему придется столкнуться лицом к лицу и какую схватку предстоит выдержать. Одним словом, каникулы обещают ему много опасных сюрпризов!

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2005
Режиссер
Такаси Миике
Такаси Миике
В ролях
Рюносукэ Камики
Рюносукэ Камики
Хироюки Миясако
Тиаки Курияма
Бунта Сугавара
Кахо Минами
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великая война екаев 2 постера
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Великая война екаев
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