Водяная, 2018

Все мы много раз слышали старинные легенды о водяных и тех, кто обитает в водной пучине. Главные герои этой истории — юные брат и сестра — приезжают погостить в далёкую деревню. Но однажды ночью их мать пропадает. Оказывается, она стала заложницей ужасной ведьмы, живущей в озере, и только дети могут её освободить.

Режиссёром первого татарского блокбастера «Водяной» выступил Алексей Барыкин, для которого это второй полнометражный фильм после мелодрамы «Семейные хлопоты». В главной роли Водяной снялась начинающая актриса и режиссёр Юлия Захарова. Детей сыграли Екатерина Барыкина, которая является дочкой режиссёра, и Коля Невзоров, который приходится сыном второму режиссёру Анне Невзоровой.