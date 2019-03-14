Водяная, 2018

Все мы много раз слышали старинные легенды о водяных и тех, кто обитает в водной пучине. Главные герои этой истории — юные брат и сестра — приезжают погостить в далёкую деревню. Но однажды ночью их мать пропадает. Оказывается, она стала заложницей ужасной ведьмы, живущей в озере, и только дети могут её освободить.
Режиссёром первого татарского блокбастера «Водяной» выступил Алексей Барыкин, для которого это второй полнометражный фильм после мелодрамы «Семейные хлопоты». В главной роли Водяной снялась начинающая актриса и режиссёр Юлия Захарова. Детей сыграли Екатерина Барыкина, которая является дочкой режиссёра, и Коля Невзоров, который приходится сыном второму режиссёру Анне Невзоровой.
- «Водяная» — это первый блокбастер, снятый в Татарстане.
- Премьера фильма «Водяная» состоялась на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.
- Картина «Водяная» снималась почти два года, полтора из которых занял постпродакшн.
- Режиссёр фильма Алексей Барыкин выступил также в качестве сценариста, продюсера и композитора «Водяной».
- Для съёмок сцен, в которых главная героиня ходит по воде, был построен специальный мостик, а остальное дорисовывалось на компьютере.
- Во время написания сценария Алексей Барыкин вдохновлялся очерками Каюма Насыри.
Двое детей, брат и сестра, приезжают в гости к родственникам в отдаленную деревню. Темной ночью их мать похищает Водяная – страшная ведьма, которая живет в озере.