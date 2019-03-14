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Водяная Водяная
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Водяная, 2018

2018 / Россия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Дети пытаются спасти свою мать из лап ведьмы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Все мы много раз слышали старинные легенды о водяных и тех, кто обитает в водной пучине. Главные герои этой истории — юные брат и сестра — приезжают погостить в далёкую деревню. Но однажды ночью их мать пропадает. Оказывается, она стала заложницей ужасной ведьмы, живущей в озере, и только дети могут её освободить.

Режиссёром первого татарского блокбастера «Водяной» выступил Алексей Барыкин, для которого это второй полнометражный фильм после мелодрамы «Семейные хлопоты». В главной роли Водяной снялась начинающая актриса и режиссёр Юлия Захарова. Детей сыграли Екатерина Барыкина, которая является дочкой режиссёра, и Коля Невзоров, который приходится сыном второму режиссёру Анне Невзоровой.

- «Водяная» — это первый блокбастер, снятый в Татарстане.

- Премьера фильма «Водяная» состоялась на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.

- Картина «Водяная» снималась почти два года, полтора из которых занял постпродакшн.

- Режиссёр фильма Алексей Барыкин выступил также в качестве сценариста, продюсера и композитора «Водяной».

- Для съёмок сцен, в которых главная героиня ходит по воде, был построен специальный мостик, а остальное дорисовывалось на компьютере.

- Во время написания сценария Алексей Барыкин вдохновлялся очерками Каюма Насыри.

Двое детей, брат и сестра, приезжают в гости к родственникам в отдаленную деревню. Темной ночью их мать похищает Водяная – страшная ведьма, которая живет в озере.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера в мире 14 марта 2019
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Алексей Барыкин
Алексей Барыкин
В ролях
Николай Невзоров
Екатерина Барыкина
Нафиса Хайруллина
Нафиса Хайруллина
Ильдус Габдрахманов
Гузель Шакирзянова
Все актеры и съемочная группа
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Водяная
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Это третья картина молодого татарского режиссёра. Прежде им в качестве продюсера была снята легкая мелодрама «Айсылу» (2017), оригинальное переложение всем полюбившейся истории «Золушки» на татарский манер, а также фильм «Семейные хлопоты» (2016), комедия с популярным для Татарстана сюжетом о всевозможных трудностях, с которыми сталкивается межнациональная семья. Алексей Барыкин поистине национальный режиссёр. Его картины рассказывают…
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