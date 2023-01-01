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Воланд Воланд
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Воланд, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Год выпуска 2022
Премьера в России 1 января 2023
Премьера в мире 1 января 2023
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Михаил Локшин
Михаил Локшин
В ролях
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воланд 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 23 апреля 2022, 07:10
Один воппос - зачем?
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мастер настаивает на существовании Дьявола в первом тизере фильма «Воланд» «Что-то случится непременно».
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1 февраля 2022 12:28
Согласно опросу, «Воланд» является самым ожидаемым фильмом года среди российских зрителей На втором месте расположился детектив «Смерть на Ниле».
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27 января 2022 15:00
Фильм «Воланд» с Юлией Снигирь и Аугустом Дилем обрел дату выхода в прокат Новая адаптация «Мастера и Маргариты» появится в 2023-м.
Написать
20 января 2022 15:00
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