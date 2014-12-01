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Хоббит: Битва Пяти Воинств Хоббит: Битва Пяти Воинств
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The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Хоббит: Битва Пяти Воинств, 2014

2014 / США
8.2 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Предыдущая часть завершилась на том, что Смауг отправился мстить жителям Озерного города. Он обрушил на них мощь огня дракона, но был уничтожен черной стрелой, которую выпустил Бард. Одинокая гора свободна, и ее сокровища вновь принадлежат гномам. Но Торин поражен болезнью дракона и может думать только о золоте. Он не желает держать слово и делиться богатствами с жителями города. Даже в одиночку гном готов удерживать гору. Но к ней уже приближаются несколько армий, которые вот-вот сойдутся в битве.

  • Кейт Бланшетт появляется во всех трех фильмах франшизы. При этом время, проведенное на съемочной площадке, для нее составило лишь 8 дней.
  • Актеры решили сохранить некоторые предметы, использовавшиеся при съемках, на память. Например, исполнитель роли Бильбо оставил меч и уши, а роли Гендальфа – знаменитую шляпу мага.
  • У картины был собственный стенд на комик-коне в Сан-Диего. Самые ярые фанаты занимали очередь за сутки до начала, чтобы попасть на мероприятие. А ночью их разбудили исполнители ролей Трандуила и Голума, которые на протяжении нескольких часов общались с ними.
  • Иэн Холм и Кристофер Ли снимали свои сцены в лондонской студии. Из-за проблем со здоровьем они не могли отправиться в Новую Зеландию.

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку помощи.

В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего похода.

8.2 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 декабря 2014
Премьера онлайн 26 ноября 2015
Премьера в мире 1 декабря 2014
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хоббит: Битва Пяти Воинств 33 постера
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Хоббит: Битва Пяти Воинств
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Наша рецензия
Растянувшееся на полтора десятка лет вторжение Питера Джексона в Средиземье завершилось. Из «Сильмариллиона» ему уже не удастся сделать тот гламурный диснейленд, который представляют собою киноадаптации «Властелина Колец» и «Хоббита»: Кристофер Толкин отказался продать права на экранизацию американским и новозеландским структурам, превратившим более ранние произведения его отца в «боевик для молодежи от 15 до 25 лет». Применительно к…
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Очевидец 30 ноября 2015, 23:53
Зрелищный фильм, что именно от него и требовалось, смотрится все 2 часа на одном дыхании. Что разочаровало, так это Смауг со своими… Читать дальше…
leadraven 3 декабря 2015, 13:24
Фильм можно критиковать бесконечно:
- Скомканная первая сцена (убийство Смауга), надо было перераспределить хронометраж и оставить это во второй… Читать дальше…
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19 апреля 2022 15:17
Спасибо Deepfake: Генри Кавилл стал Леголасом в отрывке из «Хоббита» По мнению пользователей YouTube, актер органично смотрится в этой роли.
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12 июня 2020 14:28
Осы в «Мстителях» много не будет Эванджелин Лилли в своем Instagram рассказала, что поклонникам не стоит надеяться на то, что в четвертых «Мстителях» ее персонажу Осе достанется много сцен. Однако актриса не унывает. Она
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