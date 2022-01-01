Мальчик, который спас Рождество, 1998

Джереми отправляет электронное письмо Санта-Клаусу, который очень рад тому, что у него наконец-то появился компьютер, и теперь любой ребенок может быстро прислать ему письмо с просьбой о подарке. Но, из-за сбоя компьютера, в котором Санта-Клаус хранил журнал учета послушных и непослушных детей, потерялась вся важная информация. Это проделки злого брата Санта Клауса. Он хочет с помощью своей вредоносной программы сорвать праздник. Единственным, кто может помочь спасти Рождество, оказывается Джереми...