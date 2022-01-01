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Мальчик, который спас Рождество Мальчик, который спас Рождество
Киноафиша Фильмы Мальчик, который спас Рождество
The Boy Who Saved Christmas

Мальчик, который спас Рождество, 1998

1998 / США
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме

Джереми отправляет электронное письмо Санта-Клаусу, который очень рад тому, что у него наконец-то появился компьютер, и теперь любой ребенок может быстро прислать ему письмо с просьбой о подарке. Но, из-за сбоя компьютера, в котором Санта-Клаус хранил журнал учета послушных и непослушных детей, потерялась вся важная информация. Это проделки злого брата Санта Клауса. Он хочет с помощью своей вредоносной программы сорвать праздник. Единственным, кто может помочь спасти Рождество, оказывается Джереми...

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1998
Режиссер
Джон Пуч
В ролях
Андре Бурк
Колин МакКлин
Эми Стромер
Уолтер Бэррет Робинсон
Дэна Вудс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мальчик, который спас Рождество 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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