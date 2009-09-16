Соломон Кейн, 2009

Хотя права на экранизацию были приобретены студией Wandering Star в 1997 году, полная реализация проекта состоялась только через 11 лет.

Фильм снимался в Чехии на киностудии Баррандов в течение 12 недель. Одной из непредвиденных проблем, с которыми столкнулась группа при съемке ночных сцен, было постоянное уханье пражских сов.

Когда Кейн говорит, что плавал с адмиралом Дрейком, он имеет в виду события стихотворения «Одно черное пятно» за авторством создателя персонажа и саги Роберта Ирвина Говарда. В этом стихотворении Кейн выступает против казни Дрейком сэра Томаса Даути в 1578 году, Патагония, Южная Америка, поэтому Кейн отзывается о событиях так: «Это плохо кончилось».

Чтобы подготовиться к роли Соломона Кейна, британский актер Джеймс Пьюрфой прочитал все произведения Роберта Ирвина Говарда, а также подробно изучил образ жизни и взгляды пуритан.

Во время съемок многих боевых сцен режиссер фильма Майкл Дж. Бассетт включал хэви-метал, чтобы взбодрить актеров.

Режиссер и продюсеры фильма намеревались снять еще два фильма о Соломоне Кейне, чтобы завершить запланированную трилогию. Действие одного фильма происходило бы в Африке, а другого, по крайней мере частично, в колониальной Северной Америке.

Во время съемок Джеймс Пьюрфой случайно получил глубокий порез на лбу, который потребовал наложения швов. На некоторых крупных планах эти стежки пришлось удалить с помощью компьютерной графики.

Бассет выбрал Макса фон Сюдова на роль отца Кейна, потому что считал, что если бы этот фильм был снят в 60-х или 70-х годах, фон Сюдов идеально подошел бы для роли самого Соломона. Важным источником вдохновения для картины послужил один из ранних шедевров великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, фильм «Седьмая печать», где фон Сюдов исполняет роль мрачного рыцаря, сбежавшего от Смерти.

В одной из боевых сцен в самом начале фильма один из убитых издает знаменитый “Крик Вильгельма”, будучи прибитым к мосту.

Во время съемок финального боя на мечах Джеймс Пьюрфой ошибся и ударил каскадера, играющего пылающего в огне Оверлорда, не по тому плечу. Тогда каскадер изобразил рукой знак «нет» и указал на плечо, в которое должен был ударить Пьюрфой, при этом не переставая гореть.