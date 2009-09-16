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Соломон Кейн Соломон Кейн
Киноафиша Фильмы Соломон Кейн
Solomon Kane

Соломон Кейн, 2009

2009 / Франция / Чехия / Великобритания
6.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В самом начале XVII века английский корсар Соломон Кейн ведет британскую эскадру к берегам Северной Африки, где войскам предстоит осадить захваченную янычарами крепость. Полностью вырезав османских солдат, отряд Кейна прорывается к тронному залу, где его уничтожают мистические силы. На Соломона нападает дьявольское существо, чтобы забрать его душу в Ад согласно результату некой сделки. Поняв, что он не сможет победить чудовище, Кейн сбегает, бросившись в море из окна дворцовой башни, но его душа проклята и помечена дьяволом.

Год спустя герой скрывается в протестантском монастыре на юге Англии. Раскаявшись в совершенных им грехах, Соломон принимает новую веру, но видения прошлой жизни все еще не дают ему спать по ночам. Однажды настоятель монастыря убеждает его отправиться в путешествие, которое принесет ему окончательное искупление. Скрепя сердце, Соломон отправляется в путь по истерзанным болезнями и бандитами землям Старой Англии.

В своем путешествии Кейн встречает семью пуритан. Их доброжелательность и вера в искупление ненадолго облегчает его ношу, но вскоре на путников нападают гули, которые убивают всех, кроме Мередит, младшей дочери пуритан, которую они похищают и увозят в замок Аксмус, являющийся вотчиной древнего дворянского рода Кейнов. Соломон понимает, что к происходящему причастны члены его семьи. Герою предстоит окунуться в самые мрачные тайны своего прошлого и взглянуть в глаза демонам рода Кейнов, чтобы отыскать путь к искуплению посреди мрачного ужаса дьявольского господства Оверлорда.

Хотя права на экранизацию были приобретены студией Wandering Star в 1997 году, полная реализация проекта состоялась только через 11 лет.

Фильм снимался в Чехии на киностудии Баррандов в течение 12 недель. Одной из непредвиденных проблем, с которыми столкнулась группа при съемке ночных сцен, было постоянное уханье пражских сов.

Когда Кейн говорит, что плавал с адмиралом Дрейком, он имеет в виду события стихотворения «Одно черное пятно» за авторством создателя персонажа и саги Роберта Ирвина Говарда. В этом стихотворении Кейн выступает против казни Дрейком сэра Томаса Даути в 1578 году, Патагония, Южная Америка, поэтому Кейн отзывается о событиях так: «Это плохо кончилось».

Чтобы подготовиться к роли Соломона Кейна, британский актер Джеймс Пьюрфой прочитал все произведения Роберта Ирвина Говарда, а также подробно изучил образ жизни и взгляды пуритан.

Во время съемок многих боевых сцен режиссер фильма Майкл Дж. Бассетт включал хэви-метал, чтобы взбодрить актеров.

Режиссер и продюсеры фильма намеревались снять еще два фильма о Соломоне Кейне, чтобы завершить запланированную трилогию. Действие одного фильма происходило бы в Африке, а другого, по крайней мере частично, в колониальной Северной Америке.

Во время съемок Джеймс Пьюрфой случайно получил глубокий порез на лбу, который потребовал наложения швов. На некоторых крупных планах эти стежки пришлось удалить с помощью компьютерной графики.

Бассет выбрал Макса фон Сюдова на роль отца Кейна, потому что считал, что если бы этот фильм был снят в 60-х или 70-х годах, фон Сюдов идеально подошел бы для роли самого Соломона. Важным источником вдохновения для картины послужил один из ранних шедевров великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, фильм «Седьмая печать», где фон Сюдов исполняет роль мрачного рыцаря, сбежавшего от Смерти.

В одной из боевых сцен в самом начале фильма один из убитых издает знаменитый “Крик Вильгельма”, будучи прибитым к мосту.

Во время съемок финального боя на мечах Джеймс Пьюрфой ошибся и ударил каскадера, играющего пылающего в огне Оверлорда, не по тому плечу. Тогда каскадер  изобразил рукой знак «нет» и указал на плечо, в которое должен был ударить Пьюрфой, при этом не переставая гореть.

Заключая сделку с дьяволом – готовься к адской расплате.

Великолепно владеющий шпагой, авантюрист, наемник и искатель приключений Соломон Кейн, чьей душой пытается завладеть дьявол, борется со злом, в стремлении освободиться…

6.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 31 декабря 2009
Премьера онлайн 20 мая 2021
Премьера в мире 16 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
В ролях
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой
Рэйчел Херд-Вуд
Рэйчел Херд-Вуд
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Все актеры и съемочная группа
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Соломон Кейн
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Наша рецензия
Российские прокатчики, с присущим им специфическим чувством юмора, решили отметить православное Рождество 2010 года двумя ударными премьерами – «Соломоном Кейном» и «Воинами света», про пакт с дьяволом и тиранию вампиров соответственно. Странно, почему «Легион» и «Человека-волка» не придержали до Пасхи, но, видимо, причина заключалась в том, что их вряд ли чем-нибудь удержишь. Разве только ритуальными жертвоприношениями прямо в залах…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:00
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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