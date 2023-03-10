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Особняк с привидениями
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The Haunted Mansion

Особняк с привидениями, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 марта 2023
Премьера в мире 10 марта 2023
Режиссер
Джастин Симиен
В ролях
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Особняк с привидениями 1 постер
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Студия Disney утвердила дату выхода фильма «Особняк с привидениями» Картина выйдет между «Подземельям и драконами» и «Вилли Вонкой».
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28 февраля 2022 12:14
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