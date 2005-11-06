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Гарри Поттер и кубок огня Гарри Поттер и кубок огня
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire

Гарри Поттер и кубок огня, 2005

2005 / США / Великобритания
8.4 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Гарри Поттер наконец-то проводит летние каникулы в Норе и готовится посетить финал Кубка мира по Квиддичу, но это не особо его радует: в последнее время ему постоянно снятся кошмары о похождениях лорда Волан-де-Морта, строящего на трупах фундамент для своего возрождения. Вскоре кошмары подтверждаются появлением на матче группы волшебников-террористов, известных как Пожиратели смерти, ближайших союзников Темного лорда, стремящихся напомнить миру о том, что война еще не окончена.

Но инцидент на Кубке вскоре забывается, так как троицу друзей ждет еще более потрясающая новость: в этом году в Хогвартсе будет проходить знаменитый Турнир трех волшебников. По странному совпадению Гарри был отобран в число участников турнира, несмотря на ограничение по возрасту. Теперь юному волшебнику предстоит испытать первую любовь, первое предательство и по превратности судьбы стать одной из причин возвращения Волан-де-Морта.

Уже в предыдущем фильме серии, «Узнике Азкабана», перед создателями встала проблема сокращения сюжетных линий в угоду хронометражу. «Кубок огня» же был объемнее предыдущей книги почти в два раза. Из-за этого от всех линий, не связанных с приключениями Гарри Поттера напрямую, пришлось отказаться. Порядка шести важных для последующего развития сюжета саги персонажей было полностью вырезано, многие сцены объединены, сокращены или удалены. Стивен Кловз, сценарист предыдущих частей, был уверен, что фильм удастся поделить на две части, но никто из создателей так и не придумал адекватного способа сделать это.

Режиссером фильма должен был стать постановщик предыдущей части, Альфонсо Куарон, но к моменту начала разработки проекта он все еще работал над завершением «Узника Азкабана». В конце концов Дэвид Хейман, продюсер франшизы, выбрал на эту роль Майка Ньюэлла, мастеровитого режиссера с сорокалетней фильмографией и большим опытом работы с детьми и экранизациями. Ньюэлл стал первым для серии режиссером-британцем, и к тому же согласился на гонорар всего в один миллион долларов, ставший самым низким в истории франшизы.

Для создания Венгерской хвостороги в сцене первого испытания Гарри был построен девятиметровый аниматроник с размахом крыльев более четырех метров. Модель была оснащена огнеметом, а крыльями управляли два оператора. Впоследствии дракона оживили с помощью компьютерной графики, да и самого Гарри в некоторых кадрах замещал его цифровой дублер.

На кастинг на роль Чжоу Чанг в один день съехалось более трех тысяч девушек со всей Англии. В итоге роль досталась Кэти Льюнг. Кстати, имя Чжоу с китайского переводится как “меланхолия”. Также в фильме впервые полноценно появляется лорд Волан-де-Морт. Кастинг на роль шел чрезвычайно мучительно, незадолго до съемок она была единственной незанятой во всем фильме. Воплотить образ Темного лорда мог Джон Малкович, но в конце концов он достался Рэйфу Файнсу. Роль Седрика Диггори, соперника Гарри, досталась только начинающему в те годы Роберту Паттинсону.

Шестиминутную сцену второго испытания Турнира снимали на протяжении 12 дней. Для воссоздания на экране Черного озера был построен самый большой бассейн в Европе. При этом вся подводная флора и фауна была компьютерной анимацией. Все подводные съемки Дэниел Рэдклифф отработал самостоятельно, используя кислородную маску.

В сцене последнего испытания живая изгородь лабиринта была механизирована командой специалистов по спецэффектам. Она достигала семи с половиной метров в высоту. Компьютерная графика использовалась в этой сцене всего в нескольких кадрах.

В этом году в Хогвартсе пройдет Турнир Трех Волшебников — самое захватывающее и в тоже время самое опасное соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства — Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представляет выбранный чемпион, которого выбирает Кубок Огня и задача каждого — пройти три магических испытания. Но Кубок называет четвертое имя — Гарри Поттер...

8.4 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 декабря 2005
Премьера в мире 6 ноября 2005
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Алан Рикман
Алан Рикман
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Четвертая часть поттерианы вышла самой мрачной и готически насыщенной, вследствие чего даже напоролась на острие прокатного рейтинга. Наконец-то обрел кое-какую плоть, сквозь которую проступают вполне явственные черты Рэйфа Файннса, дражайший повелитель Темной стороны Силы Лорд Волан-де-Морт – роулинговская версия Сатаны, – отличающийся от своего собрата и почти тезки мессира Воланда полным отсутствием всуе примысленных Булгаковым органического обаяния и чувства справедливости. Впрочем, вкус к…
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Reader 2 апреля 2015, 12:51
Я прочитала всего Г.Поттера, раз по 5 каждую книгу, включая ту, которая еще не издана в России. Не смотря на то, что разница между книгами и… Читать дальше…
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Реально ожидаю многого от этого фильма. Так, как так как качество фильмов про прыщавого пацана нарастает с каждым фильмом. Первый фильм фигня,… Читать дальше…
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Только настоящий фанат узнает фильмы «Гарри Поттера» по одному волшебному предмету Тест на знание «поттерианы» позволит вам определить, насколько хорошо развита ваша внимательность и визуальная память.  
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