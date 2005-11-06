Гарри Поттер и кубок огня, 2005

Уже в предыдущем фильме серии, «Узнике Азкабана», перед создателями встала проблема сокращения сюжетных линий в угоду хронометражу. «Кубок огня» же был объемнее предыдущей книги почти в два раза. Из-за этого от всех линий, не связанных с приключениями Гарри Поттера напрямую, пришлось отказаться. Порядка шести важных для последующего развития сюжета саги персонажей было полностью вырезано, многие сцены объединены, сокращены или удалены. Стивен Кловз, сценарист предыдущих частей, был уверен, что фильм удастся поделить на две части, но никто из создателей так и не придумал адекватного способа сделать это.

Режиссером фильма должен был стать постановщик предыдущей части, Альфонсо Куарон, но к моменту начала разработки проекта он все еще работал над завершением «Узника Азкабана». В конце концов Дэвид Хейман, продюсер франшизы, выбрал на эту роль Майка Ньюэлла, мастеровитого режиссера с сорокалетней фильмографией и большим опытом работы с детьми и экранизациями. Ньюэлл стал первым для серии режиссером-британцем, и к тому же согласился на гонорар всего в один миллион долларов, ставший самым низким в истории франшизы.

Для создания Венгерской хвостороги в сцене первого испытания Гарри был построен девятиметровый аниматроник с размахом крыльев более четырех метров. Модель была оснащена огнеметом, а крыльями управляли два оператора. Впоследствии дракона оживили с помощью компьютерной графики, да и самого Гарри в некоторых кадрах замещал его цифровой дублер.

На кастинг на роль Чжоу Чанг в один день съехалось более трех тысяч девушек со всей Англии. В итоге роль досталась Кэти Льюнг. Кстати, имя Чжоу с китайского переводится как “меланхолия”. Также в фильме впервые полноценно появляется лорд Волан-де-Морт. Кастинг на роль шел чрезвычайно мучительно, незадолго до съемок она была единственной незанятой во всем фильме. Воплотить образ Темного лорда мог Джон Малкович, но в конце концов он достался Рэйфу Файнсу. Роль Седрика Диггори, соперника Гарри, досталась только начинающему в те годы Роберту Паттинсону.

Шестиминутную сцену второго испытания Турнира снимали на протяжении 12 дней. Для воссоздания на экране Черного озера был построен самый большой бассейн в Европе. При этом вся подводная флора и фауна была компьютерной анимацией. Все подводные съемки Дэниел Рэдклифф отработал самостоятельно, используя кислородную маску.

В сцене последнего испытания живая изгородь лабиринта была механизирована командой специалистов по спецэффектам. Она достигала семи с половиной метров в высоту. Компьютерная графика использовалась в этой сцене всего в нескольких кадрах.