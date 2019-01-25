Дитя робота, 2018

Фантастический триллер «Дитя робота» снял режиссер Грант Спьютор, для которого этот проект стал первой полнометражкой. В картине приняли участие такие звезды, как Хилари Суонк («Малышка на миллион»), Роуз Бирн («Девичник в Вегасе»), а также начинающие актеры, такие как Клара Ругор, которую еще можно увидеть в фильма «За мечтой», выходящий в прокат почти одновременно с «Дитя робота».

Сюжет ленты рассказывает о постапокалиптическом мире, где роботы научились коммуницировать с людьми. Главные герои фильма – Дочь, которая является представителем людей, и Мать – робот, вырастивший ее. Девочке-подростку не терпится побольше узнать о жизни и мире, однако ей приходится столкнуться с ужасной правдой, которую она не может принять сразу.