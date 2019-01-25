Дитя робота, 2018

Фантастический триллер «Дитя робота» снял режиссер Грант Спьютор, для которого этот проект стал первой полнометражкой. В картине приняли участие такие звезды, как Хилари Суонк («Малышка на миллион»), Роуз Бирн («Девичник в Вегасе»), а также начинающие актеры, такие как Клара Ругор, которую еще можно увидеть в фильма «За мечтой», выходящий в прокат почти одновременно с «Дитя робота».
Сюжет ленты рассказывает о постапокалиптическом мире, где роботы научились коммуницировать с людьми. Главные герои фильма – Дочь, которая является представителем людей, и Мать – робот, вырастивший ее. Девочке-подростку не терпится побольше узнать о жизни и мире, однако ей приходится столкнуться с ужасной правдой, которую она не может принять сразу.
- Над графикой работала компания Питера Джексона, которая ранее участвовала в создании Властелин Колец , Призрак в доспехах и Бегущий по лезвию 2049
- Премьера этого фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля независимого кино «Сандэнс».
- Картина снималась на студии Adelaide, в Южной Австралии и на некоторых локациях в Новой Зеландии.
- Над сценарием фильма друзья и коллеги Грант Спьютор и Майкл Ллойд Грин работали, находясь в разных точках мира, Спьютор живет в Перте (Австралия), а Ллойд Грин – в Лос-Анджелесе. В 2015 году творческий дуэт начал прорабатывать сюжет картины, общаясь по Скайпу.
После глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром «Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи…
Это фильм, который стоит того, чтобы смотреть его внимательно. Самый первый пример - уже на титрах, нам показывают взросление… Читать дальше…