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Дитя робота Дитя робота
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I Am Mother

Дитя робота, 2018

2018 / Австралия
8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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После апокалипсиса робот воспитывает человеческого ребенка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фантастический триллер «Дитя робота» снял режиссер Грант Спьютор, для которого этот проект стал первой полнометражкой. В картине приняли участие такие звезды, как Хилари Суонк («Малышка на миллион»), Роуз Бирн («Девичник в Вегасе»), а также начинающие актеры, такие как Клара Ругор, которую еще можно увидеть в фильма «За мечтой», выходящий в прокат почти одновременно с «Дитя робота».

Сюжет ленты рассказывает о постапокалиптическом мире, где роботы научились коммуницировать с людьми. Главные герои фильма – Дочь, которая является представителем людей, и Мать – робот, вырастивший ее. Девочке-подростку не терпится побольше узнать о жизни и мире, однако ей приходится столкнуться с ужасной правдой, которую она не может принять сразу.

- Над графикой работала компания Питера Джексона, которая ранее участвовала в создании Властелин Колец , Призрак в доспехах  и Бегущий по лезвию 2049

- Премьера этого фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля независимого кино «Сандэнс».

- Картина снималась на студии Adelaide, в Южной Австралии и на некоторых локациях в Новой Зеландии.

- Над сценарием фильма друзья и коллеги Грант Спьютор и Майкл Ллойд Грин работали, находясь в разных точках мира, Спьютор живет в Перте (Австралия), а Ллойд Грин – в Лос-Анджелесе. В 2015 году творческий дуэт начал прорабатывать сюжет картины, общаясь по Скайпу.

После глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром «Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи…

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 7 июня 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Грант Спутор
Грант Спутор
В ролях
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Клара Ругор
Клара Ругор
Люк Хокер
Люк Хокер
Все актеры и съемочная группа
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Дитя робота
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«Человечество погибло от смертельного вируса, ты ― единственный представитель своей расы». Об этом сообщает маленькой девочке робот с женским голосом и повадками боевой машины. Девочка называет робота «Матерью», робот девочку ― «Дочкой». Мать и Дочь  ― первые и последние обитатели секретного подземного бункера. Его Альфа и Омега. Дочь появилась на свет в стенах этого бетонного инкубатора, она никогда не видела дневного света. Дочь любит свою Мать, всеми…
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Александр Шибанов 19 июня 2019, 21:59
Первый отзыв .. Это такая ответственность ... Но как всегда буду краток. Вполне приличный фильм, на один просмотр (и лучше дома). 7 баллов.
Лика 5 июля 2019, 14:03
Новая человечность
Это фильм, который стоит того, чтобы смотреть его внимательно. Самый первый пример - уже на титрах, нам показывают взросление… Читать дальше…
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11 голосов
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20 апреля 2019 19:59
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