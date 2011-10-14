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Постер фильма Террор
5.1
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5.1

Террор

, 1963
The Terror
США / ужасы, драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Террор
5.1

О фильме

Молодой французский офицер Андре возвращаясь домой из похода, встречает симпатичную девушку, которая приводит его в замок барона Лепке. В этом старинном замке происходят странные вещи, связанные с загадочной смертью супруги барона. Андре, пытаясь раскрыть эту тайну, встречает яростное сопротивление со стороны барона.

В ролях

Борис Карлофф
Борис Карлофф
Eric
Джек Николсон
Джек Николсон
Lt. Andre Duvalier
Сандра Найт
Ghost of Ilsa The Baroness Von Leppe
Дик Миллер
Stefan
Дороти Ньюманн
Eric's Mother
Джонатан Хэйз
Gustaf
Рик Дин
Режиссер Роджер Корман, Монте Хеллман, Джек Хилл, Джек Николсон, Фрэнсис Форд Коппола
Сценарист Лео Гордон, Джек Хилл
Композитор Рон Штейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 14 октября 2011
Премьера в мире 17 июня 1963
Дата выхода
17 июня 1963 Канада PG
20 мая 1965 Мексика
20 мая 1965 Перу
17 июня 1963 США
Производство Roger Corman Productions
Другие названия
The Terror, El terror, Terror, Teror, O Terror, The Haunting, The Night of Terror, The Terror - Schloß des Schreckens, A terror, Die Dame aus dem Meer, Esrarengiz Şato, Frankestayn Ölüm Saçıyor, Genfærdets terror, I ekdikisis mias nekris, I terrorens våld, Kauhujen linna, Kauhun vallassa, Kojô no bôrei, L'Halluciné, La vergine di cera, Lady of the Shadows, Le Château de la terreur, Pahin kaikista, Proganjanje, Roger Corman's The Terror, Roger Corman's The Terror: Original Uncut Version, Sombras do Terror, Strach, Terror House - Das Haus des Todes, Terror House - Haus des Todes, Terror no Castelo, Terror no Castelo Von Leppe, Terrorin vallassa, The Castle of Terror, The Haunting - Vision des Grauens, Η εκδίκηση μιας νεκρής, Η εκδίκησις μιας νεκρής, Τρόμος, Жах, Отмъщението, Террор, 古城の亡霊, 恐怖古堡, 羅傑科曼之古堡驚魂, Terror House, The Terror - La vergine di cera

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Цитаты

Helene Крипта! Её нужно уничтожить, вместе с мёртвыми.
Andre Не говори больше о мёртвых. Теперь ты со мной.
Helene Я одержима мёртвыми.
Andre Ты живая, тёплая женщина. Кто тебе такое сказал?
Helene Мёртвые.

Отзывы о фильме

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