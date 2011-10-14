Другие названия

The Terror, El terror, Terror, Teror, O Terror, The Haunting, The Night of Terror, The Terror - Schloß des Schreckens, A terror, Die Dame aus dem Meer, Esrarengiz Şato, Frankestayn Ölüm Saçıyor, Genfærdets terror, I ekdikisis mias nekris, I terrorens våld, Kauhujen linna, Kauhun vallassa, Kojô no bôrei, L'Halluciné, La vergine di cera, Lady of the Shadows, Le Château de la terreur, Pahin kaikista, Proganjanje, Roger Corman's The Terror, Roger Corman's The Terror: Original Uncut Version, Sombras do Terror, Strach, Terror House - Das Haus des Todes, Terror House - Haus des Todes, Terror no Castelo, Terror no Castelo Von Leppe, Terrorin vallassa, The Castle of Terror, The Haunting - Vision des Grauens, Η εκδίκηση μιας νεκρής, Η εκδίκησις μιας νεκρής, Τρόμος, Жах, Отмъщението, Террор, 古城の亡霊, 恐怖古堡, 羅傑科曼之古堡驚魂, Terror House, The Terror - La vergine di cera

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