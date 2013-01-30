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Дом забытых вещей Дом забытых вещей
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House of Last Things

Дом забытых вещей, 2013

2013 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Портленд, штат Огайо, наши дни. Музыкальный критик Алан и его жена Сара отправляются на отдых в Европу, чтобы попытаться справиться с перенесенной ранее трагедией. В качестве смотрительницы их портлендского дома супруги нанимают молодую девушку по имени Келли. После отъезда хозяев компанию Келли решают составить ее брат и проходимец-бойфренд. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи, которые коренным образом меняют поведение его временных обитателей. Тем временем в Италии раскрываются секреты темного прошлого Алана и Сары.

  • Режиссерский дебют Майкла Бартлетта в США. Он же выступил как автор сценария фильма.
  • По сюжету действие картины происходит в Портленде, штат Орегон. Большая часть фильма была снята в Портленде, где несколько виноградников долины Уилламетт заменили Италию.
  • Картина стала полнометражным дебютом для звезды телесериала “Во все тяжкие” АрДжея Митти, страдающего церебральным параличом. На съемки в Портленд он приехал из Лос-Анджелеса вместе со своей семьей и четырьмя собаками.
  • Премьера картины состоялась на Международном фестивале фантастических фильмов в Жерармере. После показа фильма на Каннском кинофестивале 2014 права на его распространение в США и Канаде приобрела Revolver Entertainment.
     

Действие фильма развивается в Портленде, штат Орегон. Скрытая трагедия повлияла на дом и его владельцев, критика классической музыки и его жену во время поездки в Италию.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера в мире 30 января 2013
Возраст 18+
Прокатчик UMS Film
Режиссер
Майкл Бартлетт
В ролях
Линдси Хоун
Блейк Беррис
Рэнди Шульман
Дайан Далтон
Мика Нельсон
Все актеры и съемочная группа
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Дом забытых вещей

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