Дом забытых вещей, 2013

Портленд, штат Огайо, наши дни. Музыкальный критик Алан и его жена Сара отправляются на отдых в Европу, чтобы попытаться справиться с перенесенной ранее трагедией. В качестве смотрительницы их портлендского дома супруги нанимают молодую девушку по имени Келли. После отъезда хозяев компанию Келли решают составить ее брат и проходимец-бойфренд. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи, которые коренным образом меняют поведение его временных обитателей. Тем временем в Италии раскрываются секреты темного прошлого Алана и Сары.