Спасая ребёнка из горящего здания, пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью. И тут же три ангела смерти сопровождают его в мир мёртвых, где смертному предстоит пройти семь судов и держать ответ перед семью Богами. Ангелы будут его защитниками, и если Джа-хона признают безгрешным, он получит возможность реинкарнироваться и начать новую жизнь.