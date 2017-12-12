С Богами: Два мира
С Богами: Два мира

, 2017
Sin-gwa ham-kke: Jwi-wa beol
Южная Корея / боевик, драма, фэнтези / 18+
О фильме

Спасая ребёнка из горящего здания, пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью. И тут же три ангела смерти сопровождают его в мир мёртвых, где смертному предстоит пройти семь судов и держать ответ перед семью Богами. Ангелы будут его защитниками, и если Джа-хона признают безгрешным, он получит возможность реинкарнироваться и начать новую жизнь.

В ролях

Ха Джон-у
Чу Джи-хун
Ким Хян-ги
О Даль-су
Лим Вон-хи
Чха Тхэ-хён
Режиссер Ким Ён Хва
Сценарист Ho-min Ju, Ким Ён Хва
Композитор Jun-seok Bang
Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 24 мая 2019
Премьера в мире 12 декабря 2017
Дата выхода
14 декабря 2017 Австралия
20 декабря 2017 Бразилия
9 марта 2018 Великобритания
11 января 2018 Гонконг
18 октября 2018 Испания
20 декабря 2017 Мексика B
11 января 2018 Новая Зеландия
28 декабря 2017 Таиланд
22 декабря 2017 Тайвань
20 декабря 2017 Южная Корея
Сборы в мире $109 393 162
Производство Dexter Studios, Realies Pictures
Другие названия
Singwa hamkke: Jwiwa beol, Along with the Gods: The Two Worlds, Sin-gwa ham-kke: Jwi-wa beol, Yu shen tongxing: Zui yu fa, 與神同行, Along with Gods: Sins and Punishment, Along with the Gods: los dos mundos, Entre Os Deuses - Os Dois Mundos, Istenek között: A két világ, Junto a los dioses: los dos mundos, Junto com os Deuses: Os Dois Mundos, Kami to Tomo ni Dai Ichi Sho: Tsumi to Batsu, Među bogovima: Dva sveta, Razem z bogami: Dwa światy, Sin-gwa ham-kke: Jweh-wa beol, Singwa Hamkke: Jweh wa Beol, Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới, Together with God: Sin and Punishment, З Богами: Два світи, Наедине с богами: Два мира, برفقة الآلهة: العالمان, 神と共に　第一章　罪と罰

7.2 IMDb

Цитаты

King of the underworld Все люди живут во грехе.
King of the underworld Только немногие осмеливаются просить прощения.
King of the underworld И лишь малая часть из них его получит.

Новости о фильме

По ту сторону жизни: 9 изобретательных фильмов и сериалов о загробном мире
28 апреля 2026 10:20 По ту сторону жизни: 9 изобретательных фильмов и сериалов о загробном мире О том, что ждет нас после смерти, размышляли творцы любых стран и эпох. Мы собрали 9 захватывающих фильмов и сериалов о загробной жизни — от легких комедий и мелодрам до мрачных триллеров.
Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века
3 декабря 2020 11:00 Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.

