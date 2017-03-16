Tomb Raider: Лара Крофт, 2018

Режиссёром перезапуска экранизаций по игре Tomb Raider «Лара Крофт» стал норвежский режиссёр Роар Утхауг («Пленница. Побег», «Война»). Для него это первый голливудский фильм. Главную роль в картине исполнила Алисия Викандер («Из машины», «Девушка из Дании», «Свет в океане»). Также в ленте снялись: Уолтон Гоггинс («Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»), Доминик Уэст («Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», «Чикаго»), Дэниэл Ву («Варкрафт») и другие.
Фильм расскажет о первой экспедиции археолога Лары Крофт, которая отправляется на некий остров, чтобы завершить то, что начал её отец. Там ей предстоит не только раскрыть древние секреты и восстановить своё имя, но также выстоять против помешанных на культе островитян. В этом ей поможет невообразимая для женщины сноровка, а также сила и, конечно же, оружие.
- «Лара Крофт» - это первый американский фильм для норвежского режиссёра Роара Утхауга
- Алисия Викандер действительно является фанаткой серии игр о Ларе Крофт
- Алисия Викандер, сыгравшая роль Лары Крофт, состоит в романтических отношениях с Майклом Фассбендером, который также сыграл главную роль в фильме, снятом по игре, «Кредо убийцы»
- Фильм снят по сценарию дебютантки Женевы Робертсон-Дуорет, она также пишет сценарий к картине Гая Ричи «Шерлок Холмс 3»
- Картина «Лара Крофт» основана на перезапуске игр Tomb Raider 2013 года
- Дейзи Ридли, Сирша Ронан, Эмилия Кларк и Кара Делевинь пробовались на роль Лары Крофт
- Алисия Викандер также является обладательницей «Оскара», как и её предшественница в роли Лары Крофт Анджелина Джоли
- По слухам, роль Лары Крофт могла сыграть Оливия Уайльд
- Режиссёром фильма могли стать Роберт Косински, Кэтрин Хардвик или Кэтрин Бигелоу
- Доминик Уэст и Алисия Викандер играли вместе в фильме «Воспоминания о будущем»
Лара Крофт отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.
Возвращение Лары Крофт на большие экраны в новом фильме Роара Утхауга «Tomb Raider: Лара Крофт». Вы найдете с сети… Читать дальше…