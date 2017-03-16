Tomb Raider: Лара Крофт, 2018

Режиссёром перезапуска экранизаций по игре Tomb Raider «Лара Крофт» стал норвежский режиссёр Роар Утхауг («Пленница. Побег», «Война»). Для него это первый голливудский фильм. Главную роль в картине исполнила Алисия Викандер («Из машины», «Девушка из Дании», «Свет в океане»). Также в ленте снялись: Уолтон Гоггинс («Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»), Доминик Уэст («Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», «Чикаго»), Дэниэл Ву («Варкрафт») и другие.

Фильм расскажет о первой экспедиции археолога Лары Крофт, которая отправляется на некий остров, чтобы завершить то, что начал её отец. Там ей предстоит не только раскрыть древние секреты и восстановить своё имя, но также выстоять против помешанных на культе островитян. В этом ей поможет невообразимая для женщины сноровка, а также сила и, конечно же, оружие.