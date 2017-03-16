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Tomb Raider: Лара Крофт Tomb Raider: Лара Крофт
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Tomb Raider

Tomb Raider: Лара Крофт, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Лара Крофт отправляется на таинственный остров
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром перезапуска экранизаций по игре Tomb Raider «Лара Крофт» стал норвежский режиссёр Роар Утхауг («Пленница. Побег», «Война»). Для него это первый голливудский фильм. Главную роль в картине исполнила Алисия Викандер («Из машины», «Девушка из Дании», «Свет в океане»). Также в ленте снялись: Уолтон Гоггинс («Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»), Доминик Уэст («Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», «Чикаго»), Дэниэл Ву («Варкрафт») и другие. 

Фильм расскажет о первой экспедиции археолога Лары Крофт, которая отправляется на некий остров, чтобы завершить то, что начал её отец. Там ей предстоит не только раскрыть древние секреты и восстановить своё имя, но также выстоять против помешанных на культе островитян. В этом ей поможет невообразимая для женщины сноровка, а также сила и, конечно же, оружие.

- «Лара Крофт» - это первый американский фильм для норвежского режиссёра Роара Утхауга

- Алисия Викандер действительно является фанаткой серии игр о Ларе Крофт

- Алисия Викандер, сыгравшая роль Лары Крофт, состоит в романтических отношениях с Майклом Фассбендером, который также сыграл главную роль в фильме, снятом по игре, «Кредо убийцы»

- Фильм снят по сценарию дебютантки Женевы Робертсон-Дуорет, она также пишет сценарий к картине Гая Ричи «Шерлок Холмс 3»

- Картина «Лара Крофт» основана на перезапуске игр Tomb Raider 2013 года

- Дейзи Ридли, Сирша Ронан, Эмилия Кларк и Кара Делевинь пробовались на роль Лары Крофт

- Алисия Викандер также является обладательницей «Оскара», как и её предшественница в роли Лары Крофт Анджелина Джоли

- По слухам, роль Лары Крофт могла сыграть Оливия Уайльд

- Режиссёром фильма могли стать Роберт Косински, Кэтрин Хардвик или Кэтрин Бигелоу

- Доминик Уэст и Алисия Викандер играли вместе в фильме «Воспоминания о будущем»

Лара Крофт отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

7.5 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера онлайн 4 июня 2018
Премьера в мире 16 марта 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роар Утхауг
Роар Утхауг
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Дэниэл Ву
Дэниэл Ву
Александр Виллауме
Александр Виллауме
Все актеры и съемочная группа
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Tomb Raider: Лара Крофт
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С тех пор как пропал лорд Ричард Крофт, прошло семь лет. Его дочь Лара живет в Лондоне и ведет тихий и неприметный образ жизни, обеспечивая себя самостоятельно. Девушка много тренируется, а физическую форму поддерживает, занимаясь доставкой еды. Ее опекун Анна Миллер приглашает Лару подписать документы, по которым все наследство Ричарда Крофта перейдет к дочери, но Лара отвлекается на китайскую головоломку, в которой ее отец спрятал подсказку, ведущую в семейный склеп. Она находит тайную…
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Anastasia Ganina 22 марта 2018, 22:00
Close the tomb once and for all
Возвращение Лары Крофт на большие экраны в новом фильме Роара Утхауга «Tomb Raider: Лара Крофт». Вы найдете с сети… Читать дальше…
Yaroslav Malyushin 20 марта 2018, 00:06
Ну как сказать... Точнее всего "Не верю!". В том смысле что разумеется в каждом фильме есть упрощения и это нормально. Но они не должны… Читать дальше…
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Сундук мертвеца и бутылка рома: 8 фильмов в духе «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп, сыгравший знаменитого капитана Джека Воробья, только закончил судебную тяжбу и неизвестно вернется ли к роли, сделавшей его одним из самых популярных актеров мира. Что, впрочем, не мешает Киноафише вспомнить о других приключенческих фильмах в духе знаменитых «пиратов».
Написать
8 июня 2022 19:00
По словам Алисии Викандер, сиквел «Лары Крофт» еще не получил зеленый свет, но работа над сценарием идет Актрисе не терпится вернуться к роли. 
Написать
21 июля 2021 12:32
Netflix разрабатывает аниме-сериалы по мотивам фильмов Tomb Raider и «Конг: Остров черепа» Студия Legendary расширяет свою вселенную монстров.
Написать
28 января 2021 16:22
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