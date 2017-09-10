Атлантида, 2017

Фильм «Атлантида» является адаптацией романа Альберта Санчеса Пиньоля. Режиссёром назначен Ксавье Жан («Азбука смерти», сериал «Пересекая черту»). В картине снялись такие актёры, как Дэвид Оукс (сериалы «Борджиа», «Виктория»), Аура Гарридо («Тело», «Похождения призрака»), Рэй Стивенсон («Книга Илая», «Тор»), Джон Бенфилд («Мечта Кассандры», «Лучшее предложение») и другие.
В центре сюжета картины «Атлантида» окажется метеоролог, который приезжает работать на остров, находящийся на отшибе земного шара посреди океана. Единственным обитателем является старый смотритель маяка, который сразу же демонстрирует полное равнодушие к новому сожителю. Поселившись в хижине, герой погружается в свои мысли, однако их прерывает внезапное вторжение. Из воды ночью появляются странные существа, которые постепенно захватывают не только остров, но и сознание метеоролога.
- В фильме мог сыграть Стелан Скарсгаард
- В основе сюжета лежит книга Альберта Санчеса Пиньоля «Холодная кожа», которая также была выпущена под названием «В пьянящей тишине»
- Слоган фильма звучит следующим образом: «Мы всегда недалеко от тех, кого ненавидим. Поэтому нам нельзя слишком приближаться к тем, кого мы любим»
- Бюджет фильма составил 8 500 000 евро
После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.
"Атлантида" режиссёра, подарившего нам увлекательный сериал "Пересекая черту"… Читать дальше…