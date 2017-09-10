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Атлантида Атлантида
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Cold Skin

Атлантида, 2017

2017 / Испания / Франция
6.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Атлантида» является адаптацией романа Альберта Санчеса Пиньоля. Режиссёром назначен Ксавье Жан («Азбука смерти», сериал «Пересекая черту»). В картине снялись такие актёры, как Дэвид Оукс (сериалы «Борджиа», «Виктория»), Аура Гарридо («Тело», «Похождения призрака»), Рэй Стивенсон («Книга Илая», «Тор»), Джон Бенфилд («Мечта Кассандры», «Лучшее предложение») и другие.

В центре сюжета картины «Атлантида» окажется метеоролог, который приезжает работать на остров, находящийся на отшибе земного шара посреди океана. Единственным обитателем является старый смотритель маяка, который сразу же демонстрирует полное равнодушие к новому сожителю. Поселившись в хижине, герой погружается в свои мысли, однако их прерывает внезапное вторжение. Из воды ночью появляются странные существа, которые постепенно захватывают не только остров, но и сознание метеоролога.

- В фильме мог сыграть Стелан Скарсгаард

- В основе сюжета лежит книга Альберта Санчеса Пиньоля «Холодная кожа», которая также была выпущена под названием «В пьянящей тишине»

- Слоган фильма звучит следующим образом: «Мы всегда недалеко от тех, кого ненавидим. Поэтому нам нельзя слишком приближаться к тем, кого мы любим»

- Бюджет фильма составил 8 500 000 евро

После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.

6.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера онлайн 7 сентября 2018
Премьера в мире 10 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ксавье Жанс
Ксавье Жанс
В ролях
Дэвид Оукс
Дэвид Оукс
Аура Гарридо
Аура Гарридо
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Джон Бенфилд
Джон Бенфилд
Бен Темпле
Бен Темпле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Атлантида 4 постера
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Атлантида смотреть онлайн

Атлантида
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1914 год. Бескрайний океан и гаснущие на ветру спички. Молодой метеоролог (Дэвид Оукс) уже более двух месяцев находится в пути. Ему предстоит целый год провести на потерявшемся в водах южного полушария островке. На месте в доме своего предшественника он обнаруживает полный бардак. Толстый слой пыли покрывает мебель и так навязчиво намекает, что хозяин давно там не живет. Поиски приводят молодого человека к маяку. Там он и капитан судна (Джон Бенфилд) находят Грюнера (Рэй Стивенсон) –…
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kevin1985 27 ноября 2017, 23:55
30 ноября в широкий прокат выходит испано-французская сказка-страшилка «Атлантида». Первое, что приходит на ум, глядя на название картины –… Читать дальше…
Анжелика Морозова 1 декабря 2017, 00:06
Я посетила показ фильма "Атлантида".
"Атлантида" режиссёра, подарившего нам увлекательный сериал "Пересекая черту"… Читать дальше…
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«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Атлантида» в Санкт-Петербурге Вчера 27 ноября в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» прошел пресс-показ фильма «Атлантида», основанного на мировом бестселлере Альбера Пиньоля «Холодная
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28 ноября 2017 14:54
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Атлантида» в Санкт-Петербурге 27 ноября в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» пройдет пресс-показ фильма «Атлантида», основанного на мировом бестселлере Альбера Пиньоля «Холодная
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17 ноября 2017 17:25
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