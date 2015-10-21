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Последний охотник на ведьм Последний охотник на ведьм
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The Last Witch Hunter

Последний охотник на ведьм, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

На протяжении многих веков охотники на ведьм сражались с ведьмами, защищая мир от “черной смерти” — смертоносной чумы, при помощи которой эти злобные существа пытались истребить человечество. В наши дни остался лишь один охотник, обреченный на вечную жизнь Колдер, некогда одолевший Королеву ведьм. Но темная повелительница возродилась и собирается вновь захватить власть над миром. Для того чтобы одолеть ее, Колдеру придется объединить силы с молодой ведьмой-отступницей. 

  • Сценарий этого фильма был включен в “Черный список” 2010 года — список наиболее перспективных, но нереализованных сценариев.
  • Продолжение фильма, “Последний охотник на ведьм 2”, было анонсировано еще до выхода в прокат первой части. Несмотря на то, что фильм принес прибыль на мировом рынке, после плохих кассовых сборов в США и разгромных отзывов, производство сиквела было отложено на неопределенный срок. 
  • В качестве подарка на пенсию Колдер дарит Долану 36-ому перьевую ручку-пипетку “Waterman 402” из стерлингового серебра, изготовленную примерно в 1900 году. 
  • Из-за смерти Пола Уокера были задержаны съемки фильма “Форсаж 7”, где также снимался Вин Дизель. Это повлияло на график съемок и этого фильма. 
  • Символы на окне, проявляющиеся от дыхания Колдера, представляют собой скандинавский рунический компас “Вегвизир”, что в переводе с исландского означает “путеводитель”.

Наш мир полон тайн и загадок, но самое удивительное – ведьмы до сих пор живут среди нас! Эти злобные сверхъестественные существа стремятся утвердить на земле царство Черной смерти. Веками им противостояли армии охотников на ведьм, но до наших дней в сражениях выстоял лишь один воин, Коулдер. Когда-то он сумел уничтожить всемогущую Королеву ведьм, которая перед смертью прокляла своего убийцу, наделив его бессмертием.

Столетие за столетием последний охотник борется с ведьмами, не подозревая, что Королева воскресла и жаждет мести… Грядет великая битва, которая решит судьбу человечества.

7.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера в мире 21 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Брек Эйснер
Брек Эйснер
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Роуз Лесли
Роуз Лесли
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Оулавюр Дарри Оулафссон
Оулавюр Дарри Оулафссон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний охотник на ведьм 13 постеров
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Последний охотник на ведьм
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Marsh 24 ноября 2015, 00:42
Очень много пустых разговоров ✊

Запороли интересную идею, печаль 4/10.
Катя Тимофеева 24 ноября 2015, 00:42
Где отзывы?
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