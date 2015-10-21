Последний охотник на ведьм, 2015

На протяжении многих веков охотники на ведьм сражались с ведьмами, защищая мир от “черной смерти” — смертоносной чумы, при помощи которой эти злобные существа пытались истребить человечество. В наши дни остался лишь один охотник, обреченный на вечную жизнь Колдер, некогда одолевший Королеву ведьм. Но темная повелительница возродилась и собирается вновь захватить власть над миром. Для того чтобы одолеть ее, Колдеру придется объединить силы с молодой ведьмой-отступницей.
Наш мир полон тайн и загадок, но самое удивительное – ведьмы до сих пор живут среди нас! Эти злобные сверхъестественные существа стремятся утвердить на земле царство Черной смерти. Веками им противостояли армии охотников на ведьм, но до наших дней в сражениях выстоял лишь один воин, Коулдер. Когда-то он сумел уничтожить всемогущую Королеву ведьм, которая перед смертью прокляла своего убийцу, наделив его бессмертием.
Столетие за столетием последний охотник борется с ведьмами, не подозревая, что Королева воскресла и жаждет мести… Грядет великая битва, которая решит судьбу человечества.
Запороли интересную идею, печаль 4/10.