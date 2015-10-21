Последний охотник на ведьм, 2015

Наш мир полон тайн и загадок, но самое удивительное – ведьмы до сих пор живут среди нас! Эти злобные сверхъестественные существа стремятся утвердить на земле царство Черной смерти. Веками им противостояли армии охотников на ведьм, но до наших дней в сражениях выстоял лишь один воин, Коулдер. Когда-то он сумел уничтожить всемогущую Королеву ведьм, которая перед смертью прокляла своего убийцу, наделив его бессмертием.

Столетие за столетием последний охотник борется с ведьмами, не подозревая, что Королева воскресла и жаждет мести… Грядет великая битва, которая решит судьбу человечества.