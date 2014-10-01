Дракула, 2014

Наша рецензия

Все смешалось в доме Ван Хельсингов… примерно так можно было бы охарактеризовать то, что творится в полнометражном режиссерском дебюте Гэри Шора, гордо названном Dracula Untold (переводится примерно так: «Дракула, каким вы его не знали», или «Дракула нераскрытый», или «Дракула невыразимый», или, если угодно, «Всё, что вы хотели знать о Дракуле, но боялись спросить»). То есть, строго говоря, самого Ван Хельсинга в картине нет: его роль, без…