Дракула, 2014

О культовом персонаже сняты десятки фильмов и сериалов. Эта лента рассматривает историю короля вампиров с новой точки зрения. Влад Цепеш сражается под знаменами турков в разоренных землях предков. Он осознает, что творил зло, и возвращается домой, чтобы править своим народом. Спустя много лет он обнаруживает разведчиков Османской империи. Их следы приводят его в пещеру, где он столкнется с древним и могущественным злом.
Влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином и страстным мужчиной. Но судьба свела его с врагом, коварство которого не знало границ. И тогда Дракула заключил сделку — нечеловеческая сила в обмен на самую малость — бессмертную душу…