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Дракула Дракула
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Dracula Untold

Дракула, 2014

2014 / США
7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О культовом персонаже сняты десятки фильмов и сериалов. Эта лента рассматривает историю короля вампиров с новой точки зрения. Влад Цепеш сражается под знаменами турков в разоренных землях предков. Он осознает, что творил зло, и возвращается домой, чтобы править своим народом. Спустя много лет он обнаруживает разведчиков Османской империи. Их следы приводят его в пещеру, где он столкнется с древним и могущественным злом.

  • Имя Ингерас, которое носит сын главного героя, с румынского языка переводится как «маленький ангел».
  • Первоначально лента должна была перезапустить «Вселенную монстров» Universal Studio's, но позднее стало известно, что «Дракула» будет отдельным фильмом.
  • Чарльз Дэнс засыпал прямо в кресле, когда ему наносили грим. После пробуждения он был шокирован своим внешним видом.
  • Первоначально вампир в исполнении Чарльза Дэнса должен был представлен, как римский полководец Калигула. Позже от этого плана отказались.
  • Это первая картина о Дракуле с большим бюджетом, которая вышла на экраны за 14 лет. В прошлый раз это был «Дракула 2000».
  • В фильме часто звучит турецкий язык. При этом никто из актеров не является турком по происхождению. Поэтому у них разные акценты и произношение.

Влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином и страстным мужчиной. Но судьба свела его с врагом, коварство которого не знало границ. И тогда Дракула заключил сделку — нечеловеческая сила в обмен на самую малость — бессмертную душу…

7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 9 октября 2014
Премьера онлайн 16 февраля 2022
Премьера в мире 1 октября 2014
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гари Шор
В ролях
Люк Эванс
Люк Эванс
Доминик Купер
Доминик Купер
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Сара Гадон
Сара Гадон
Саманта Баркс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Все смешалось в доме Ван Хельсингов… примерно так можно было бы охарактеризовать то, что творится в полнометражном режиссерском дебюте Гэри Шора, гордо названном Dracula Untold (переводится примерно так: «Дракула, каким вы его не знали», или «Дракула нераскрытый», или «Дракула невыразимый», или, если угодно, «Всё, что вы хотели знать о Дракуле, но боялись спросить»). То есть, строго говоря, самого Ван Хельсинга в картине нет: его роль, без…
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