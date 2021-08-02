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Школа добра и зла Школа добра и зла
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The School for Good and Evil

Школа добра и зла, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Мишель Йео
Мишель Йео
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Рэйчел Блум
Рэйчел Блум
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Школа добра и зла 1 постер
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Завершилось производство фэнтезийного фильма Netflix «Школа Добра и Зла» В качестве бонуса выпущен видеоролик. 
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2 августа 2021 12:02
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