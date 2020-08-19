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Тьма. Монстры за поворотом Тьма. Монстры за поворотом
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Тьма. Монстры за поворотом, 2021

2021 / Италия / Германия
3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Хоррор о трудных подростках, на которых начинает охоту мутант-каннибал
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа трудных подростков оказывается посреди дикого леса, где на них начинает охоту мутант-каннибал. Дожить до рассвета удастся не всем. Джек Кэйн и Зандер Эмлано в новом итальянском инди-хорроре Алессио Лигуори «Поворот не туда. Монстры».

Наступило очередное жаркое лето. Пятеро друзей, нарушивших общественный порядок, отправляются на каникулы в исправительное учреждение. Компанию загружают в школьный автобус и увозят в неизвестном направлении. Впереди их ждет долгая и утомительная дорога, за которой последуют самые скучные две недели в их жизни. Ребята уверены, что хуже сложившаяся ситуация стать не может. Но в разгар поездки автобус похищает загадочный психопат, который увозит ничего не подозревающих школьников вглубь непроходимой чащи. Когда одноклассники начинают подозревать неладное, становится слишком поздно.

Транспорт глохнет неподалеку от ворот с колючей проволокой. Очутившись на военном объекте, несовершеннолетние герои сталкиваются с плотоядным существом, на счету которого десятки жертв. Изначально друзья надеются спастись бегством и добраться до ближайшего населенного пункта. Однако поняв, что автобус сломан, связь с внешним миром отсутствует, а до ближайшего города сотни километров, школьники принимают бой.

Разработав план, пятеро смельчаков выходят на схватку с похитителями. В качестве оружия находчивые парни и девушки используют подручные средства. Впереди ребят ждет самая страшная ночь в жизни. Удастся ли им выяснить, что именно породило мутанта, а также кто скармливает чудовищу заплутавших туристов?

 

Кинокартина не имеет отношения к франшизе «Поворот не туда». Это уже не первый раз, когда российский прокатчик «Кинологистика» переводит название таким образом, чтобы у зрителей появилась ассоциация со знаменитыми франшизами. Так, малобюджетный инди-хоррор «Gates of Darkness» получил название «Изгоняющий дьявола. Врата», кинокартина «The Dawn» превратилась в «Проклятие монахини Роуз», а канадский «Aquaslash» стал «Пунктом назначения. Аквапарк».

Это уже третий полнометражный хоррор в карьере Алессио Лигуори. В 2013году он выпустил дебютную ленту «Репортаж 51», а еще через пять лет снял мистический фильм ужасов «Западня для дьявола», которая также выходила в российский прокат.

«Поворот не туда. Монстры» демонстрировался в рамках внеконкурсной программы Giffoni Film Festival 2020 года.

Сценарий написал Даниэле Коши, уже работавший с Лигуори над его предыдущим фильмом ужасов «Западня для дьявола».

Источником вдохновения для создателей послужил культовый сиквел слэшера «Джиперс Криперс» режиссера Виктора Сальвы. В обоих случаях речь идет о подростках, столкнувшихся во время поездки на школьном автобусе с загадочным монстром, напоминающим антропоморфную летучую мышь. При этом авторы заявляют, что стремились создать гибрид хоррора, фэнтези и приключенческого кино.

Актеры-подростки, исполнившие главные роли, прежде появлялись на большом экране лишь в эпизодах. Джека Кэйна зрители могли встретить в «Форсаже: Хоббс и Шоу», а Зака Сатклиффа — в «Братьях Гимсби». Их коллеги по съемочной площадке Молли Дью, Зандер Эмлано и Софи Джейн Оливер — дебютанты.

Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?

3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера онлайн 29 марта 2021
Премьера в мире 19 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Алессио Лигуори
Алессио Лигуори
В ролях
Джек Кэйн
Джек Кэйн
Зандер Эмлано
Зандер Эмлано
Зак Сатклифф
Зак Сатклифф
Софи Джейн Оливер
Софи Джейн Оливер
Молли Дью
Молли Дью
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тьма. Монстры за поворотом 3 постера
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Тьма. Монстры за поворотом смотреть онлайн

Тьма. Монстры за поворотом
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Наша рецензия
Школьный автобус с пожилым водителем и совсем небольшой группой детей следует лесной дорогой. Подростки перешучиваются и подкалывают друг друга, но внезапно на пути возникает препятствие. Водитель отправляется убрать его и возвращается в салон с приставленным к голове пистолетом. Злобный маньяк решил захватить автобус и взять детей в заложники. Но это лишь начало. Когда автобус добирается до туннеля и глохнет, в темноте появляется некое жуткое существо. И оно намного опаснее, чем злодей с…
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Сергей Чонишвили 18 июля 2021, 17:04
Весь сценарий очень похож на фильм Поворот не туда. Ничего нового не придумали
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12 голосов
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