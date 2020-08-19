Тьма. Монстры за поворотом, 2021

Группа трудных подростков оказывается посреди дикого леса, где на них начинает охоту мутант-каннибал. Дожить до рассвета удастся не всем. Джек Кэйн и Зандер Эмлано в новом итальянском инди-хорроре Алессио Лигуори «Поворот не туда. Монстры».
Наступило очередное жаркое лето. Пятеро друзей, нарушивших общественный порядок, отправляются на каникулы в исправительное учреждение. Компанию загружают в школьный автобус и увозят в неизвестном направлении. Впереди их ждет долгая и утомительная дорога, за которой последуют самые скучные две недели в их жизни. Ребята уверены, что хуже сложившаяся ситуация стать не может. Но в разгар поездки автобус похищает загадочный психопат, который увозит ничего не подозревающих школьников вглубь непроходимой чащи. Когда одноклассники начинают подозревать неладное, становится слишком поздно.
Транспорт глохнет неподалеку от ворот с колючей проволокой. Очутившись на военном объекте, несовершеннолетние герои сталкиваются с плотоядным существом, на счету которого десятки жертв. Изначально друзья надеются спастись бегством и добраться до ближайшего населенного пункта. Однако поняв, что автобус сломан, связь с внешним миром отсутствует, а до ближайшего города сотни километров, школьники принимают бой.
Разработав план, пятеро смельчаков выходят на схватку с похитителями. В качестве оружия находчивые парни и девушки используют подручные средства. Впереди ребят ждет самая страшная ночь в жизни. Удастся ли им выяснить, что именно породило мутанта, а также кто скармливает чудовищу заплутавших туристов?
Кинокартина не имеет отношения к франшизе «Поворот не туда». Это уже не первый раз, когда российский прокатчик «Кинологистика» переводит название таким образом, чтобы у зрителей появилась ассоциация со знаменитыми франшизами. Так, малобюджетный инди-хоррор «Gates of Darkness» получил название «Изгоняющий дьявола. Врата», кинокартина «The Dawn» превратилась в «Проклятие монахини Роуз», а канадский «Aquaslash» стал «Пунктом назначения. Аквапарк».
Это уже третий полнометражный хоррор в карьере Алессио Лигуори. В 2013году он выпустил дебютную ленту «Репортаж 51», а еще через пять лет снял мистический фильм ужасов «Западня для дьявола», которая также выходила в российский прокат.
«Поворот не туда. Монстры» демонстрировался в рамках внеконкурсной программы Giffoni Film Festival 2020 года.
Сценарий написал Даниэле Коши, уже работавший с Лигуори над его предыдущим фильмом ужасов «Западня для дьявола».
Источником вдохновения для создателей послужил культовый сиквел слэшера «Джиперс Криперс» режиссера Виктора Сальвы. В обоих случаях речь идет о подростках, столкнувшихся во время поездки на школьном автобусе с загадочным монстром, напоминающим антропоморфную летучую мышь. При этом авторы заявляют, что стремились создать гибрид хоррора, фэнтези и приключенческого кино.
Актеры-подростки, исполнившие главные роли, прежде появлялись на большом экране лишь в эпизодах. Джека Кэйна зрители могли встретить в «Форсаже: Хоббс и Шоу», а Зака Сатклиффа — в «Братьях Гимсби». Их коллеги по съемочной площадке Молли Дью, Зандер Эмлано и Софи Джейн Оливер — дебютанты.
Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?