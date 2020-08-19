Тьма. Монстры за поворотом, 2021

Группа трудных подростков оказывается посреди дикого леса, где на них начинает охоту мутант-каннибал. Дожить до рассвета удастся не всем. Джек Кэйн и Зандер Эмлано в новом итальянском инди-хорроре Алессио Лигуори «Поворот не туда. Монстры».

Наступило очередное жаркое лето. Пятеро друзей, нарушивших общественный порядок, отправляются на каникулы в исправительное учреждение. Компанию загружают в школьный автобус и увозят в неизвестном направлении. Впереди их ждет долгая и утомительная дорога, за которой последуют самые скучные две недели в их жизни. Ребята уверены, что хуже сложившаяся ситуация стать не может. Но в разгар поездки автобус похищает загадочный психопат, который увозит ничего не подозревающих школьников вглубь непроходимой чащи. Когда одноклассники начинают подозревать неладное, становится слишком поздно.

Транспорт глохнет неподалеку от ворот с колючей проволокой. Очутившись на военном объекте, несовершеннолетние герои сталкиваются с плотоядным существом, на счету которого десятки жертв. Изначально друзья надеются спастись бегством и добраться до ближайшего населенного пункта. Однако поняв, что автобус сломан, связь с внешним миром отсутствует, а до ближайшего города сотни километров, школьники принимают бой.

Разработав план, пятеро смельчаков выходят на схватку с похитителями. В качестве оружия находчивые парни и девушки используют подручные средства. Впереди ребят ждет самая страшная ночь в жизни. Удастся ли им выяснить, что именно породило мутанта, а также кто скармливает чудовищу заплутавших туристов?