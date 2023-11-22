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Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда"
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Джин
Genie
Джин, 2023
2023 / Великобритания / США
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Жанр:
комедия
фэнтези
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Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
22 ноября 2023
Премьера в мире
22 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Сэм Бойд
В ролях
Мелисса МакКарти
Алан Камминг
Луис Гусман
Паапа Эссьеду
Марк Мэрон
Все актеры и съемочная группа
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