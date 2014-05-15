Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014

По сценарию Логан должен был проснуться в 1973 году в боксерских трусах. Но Хью Джекман настоял на пробуждении в обнаженном виде, сказав: «В Австралии, если вы находитесь рядом с действительно красивой девушкой, вы не просыпаетесь в боксерских трусах или чем-нибудь еще!»

Патрик Стюарт и Йен МакКеллен выступали на гастролях с постановкой «В ожидании Годо», когда Брайан Сингер обратился к ним с просьбой вернуться к ролям профессора Икс и Магнето. По словам МакКеллена, они оба были шокированы, так как думали, что передали свои роли Джеймсу Макэвою и Майклу Фассбендеру и никогда больше не будут играть этих персонажей. Оба были счастливы вернуться к своим ролям и поработать с молодыми актерами, играющими тех же персонажей.

Создатели фильма выбрали сюжетную линию «Дни минувшего будущего», потому что она позволяла уладить любые противоречия в рамках франшизы «Люди Икс». Элемент путешествия во времени также позволил исполнителям из первых трех фильмов сняться вместе с актерами из «Люди Икс: Первый класс».

По словам Питера Динклейджа, Брайан Сингер выбрал его на роль Боливара Траска из-за его роста:: “С моей карликовостью я немного мутант. Я не могу двигать металл или что-то еще, но я думал об этом как о ненависти к себе. В глубине души Траск очень чувствителен к этому аспекту своей личности”.

Когда Росомаха просыпается в прошлом, женщина в постели называет его Джимми. Согласно комиксам и более поздним фильмам, имя Росомахи при рождении было Джеймс Хоулетт.

Брайан Сингер снимал сцены Ртути в специальном формате 3600 кадров в секунду. Это означает, что Ртуть двигается в 150 раз быстрее, чем любой другой.

Патрику Стюарту очень понравилось, как Джеймс Макэвой исполняет роль молодого и беззаботного Чарльза Ксавьера в фильме «Люди Икс: Первый класс». Он говорил, что хотел бы изобразить “своего” взрослого Ксавьера менее серьезным. В этом фильме он осуществил свое желание: в изменившемся будущем его Ксавьер станет немного веселее.

Патрику Стюарту и Иэну МакКеллену наносили грим, чтобы они выглядели на двадцать лет старше своего возраста. Ранее при помощи цифрового грима их “омолаживали” на те же двадцать лет для фильма «Люди Икс: Последняя битва».

Для роли Мистик Дженнифер Лоуренс надевала специальное боди. В “Люди Икс: Первый класс” она пользовалась протезированием всего тела, но этот способ оказался слишком неудобным.

Это первый фильм о Людях Икс, номинированный на “Оскар”.