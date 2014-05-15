Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014

2023 год. Противостояние мутантов и людей вот-вот закончится полной победой последних: созданная правительством США программа “Стражи” успешно завершает свою миссию по поиску и уничтожению мутантов. Единственные, кому удается оказывать сопротивление — немногочисленные выжившие члены отряда “Люди Икс”, которым приходится постоянно менять свое местонахождение. Понимая, что их поимка — это лишь вопрос времени, мутанты решаются на осуществление дерзкого плана, способного полностью всё изменить.
Используя способность Китти Прайд перемещать разум во времени, они надеются переписать историю. Одному из них предстоит отправиться в прошлое и предотвратить убийство Боливара Траска — правительственного ученого, после смерти которого мутанты стали восприниматься как угроза, а программа “Стражи” получила зеленый свет. Главная сложность заключается в том, что путешественнику во времени не обойтись без помощи молодых профессора Икс и Магнето. В далеком 1973 году два мутанта находятся на пике своей вражды и договориться с ними будет очень непросто.
По сценарию Логан должен был проснуться в 1973 году в боксерских трусах. Но Хью Джекман настоял на пробуждении в обнаженном виде, сказав: «В Австралии, если вы находитесь рядом с действительно красивой девушкой, вы не просыпаетесь в боксерских трусах или чем-нибудь еще!»
Патрик Стюарт и Йен МакКеллен выступали на гастролях с постановкой «В ожидании Годо», когда Брайан Сингер обратился к ним с просьбой вернуться к ролям профессора Икс и Магнето. По словам МакКеллена, они оба были шокированы, так как думали, что передали свои роли Джеймсу Макэвою и Майклу Фассбендеру и никогда больше не будут играть этих персонажей. Оба были счастливы вернуться к своим ролям и поработать с молодыми актерами, играющими тех же персонажей.
Создатели фильма выбрали сюжетную линию «Дни минувшего будущего», потому что она позволяла уладить любые противоречия в рамках франшизы «Люди Икс». Элемент путешествия во времени также позволил исполнителям из первых трех фильмов сняться вместе с актерами из «Люди Икс: Первый класс».
По словам Питера Динклейджа, Брайан Сингер выбрал его на роль Боливара Траска из-за его роста:: “С моей карликовостью я немного мутант. Я не могу двигать металл или что-то еще, но я думал об этом как о ненависти к себе. В глубине души Траск очень чувствителен к этому аспекту своей личности”.
Когда Росомаха просыпается в прошлом, женщина в постели называет его Джимми. Согласно комиксам и более поздним фильмам, имя Росомахи при рождении было Джеймс Хоулетт.
Брайан Сингер снимал сцены Ртути в специальном формате 3600 кадров в секунду. Это означает, что Ртуть двигается в 150 раз быстрее, чем любой другой.
Патрику Стюарту очень понравилось, как Джеймс Макэвой исполняет роль молодого и беззаботного Чарльза Ксавьера в фильме «Люди Икс: Первый класс». Он говорил, что хотел бы изобразить “своего” взрослого Ксавьера менее серьезным. В этом фильме он осуществил свое желание: в изменившемся будущем его Ксавьер станет немного веселее.
Патрику Стюарту и Иэну МакКеллену наносили грим, чтобы они выглядели на двадцать лет старше своего возраста. Ранее при помощи цифрового грима их “омолаживали” на те же двадцать лет для фильма «Люди Икс: Последняя битва».
Для роли Мистик Дженнифер Лоуренс надевала специальное боди. В “Люди Икс: Первый класс” она пользовалась протезированием всего тела, но этот способ оказался слишком неудобным.
Это первый фильм о Людях Икс, номинированный на “Оскар”.
В будущем – лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем – непрекращающееся противостояние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом – возможность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла.