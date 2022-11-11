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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Губка Боб — квадратные штаны 4
Губка Боб — квадратные штаны 4
The SpongeBob SquarePants Movie 4
США / анимация, фэнтези, приключения, комедия / 18+
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Детали мультфильма
Страна
США
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Обновлено 11 ноября 2022
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Новости о мультфильме
11 ноября 2022 16:47
Полнометражные мультфильмы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб» получили даты релиза
Фанатам придется запастись терпением.
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