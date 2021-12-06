Кошмар перед Рождеством, 1993

В 2001 году в студии “Walt Disney Pictures” начали подумывать о создании сиквела, но вместо кукольной анимации хотели использовать компьютерную анимацию. Тим Бертон, который всегда был против каких бы то ни было сиквелов “Кошмара”, убедил студию отказаться от этой идеи.

Тим Бертон рассказывал, что идея фильма пришла ему в голову после того, как он увидел, что витрину хэллоуинских товаров в магазине заменяют рождественской витриной. Такое противопоставление упырей и гоблинов Санте с его оленями разожгло воображение Бертона.

Композитор Дэнни Эльфман счел написание десяти песен для фильма одной из самых легких работ, которые у него когда-либо были. Эльфман Сказал: “У меня много общего с Джеком Скеллингтоном”.

В материалах о создании фильма говорится, что самый сложный для съемок кадр во всем фильме — это кадр, в котором Джек тянется к дверной ручке в город Рождества. Зрители могут увидеть безупречное объемное отражение леса вокруг Джека на заднем плане.

Группе примерно из 100 человек потребовалось три года, чтобы закончить этот фильм. Для одной секунды фильма нужно было сделать до двенадцати покадровых движений.

Крис Сарандон был выбран на роль Джека Скеллингтона из-за сходства его голоса с голосом Дэнни Эльфмана, который озвучивал вокал Джека.

В расширенной версии фильма Санта Клаус много лет спустя возвращается в Город Хэллоуина, чтобы навестить Джека, и обнаруживает, что у него есть четыре или пять детей-скелетов.

Существует спор о том, кто именно имеет право называть этот фильм своим. Генри Селик — режиссер, который провел больше времени на съемочной площадке, чем Тим Бертон. Однако Бертон утверждает, что он является создателем этого фильма, поскольку это была его идея и он написал оригинальное стихотворение, большую часть сценария, создал персонажей, выступал в качестве продюсера и даже хотел стать режиссером, но был слишком занят. В поп-культуре фильм давно воспринимается как детище Бертона. Генри Селик же отмечал, что Бертон практически не был вовлечен в процесс производства, и что за два года он приезжал на съемочную площадку лишь пять раз, проведя на ней в общей сложности не больше десяти дней.

В 2013 году Кэтрин О'Хара участвовала в концерте «Музыка Дэнни Эльфмана из фильмов Тима Бертона» и исполнила «Песню Салли» из этого фильма. Ей аплодировали стоя.

Тим Бертон написал стихотворение «Кошмар перед Рождеством», когда работал аниматором на студии Уолта Диснея в начале 1980-х годов.