Президент Марджори Бота Эндрю Мартин

Эндрю Мартин Я всегда пытался понять смысл вещей. Должна быть какая-то причина, почему я такой, какой есть. Как видите, мадам Председатель, я уже не бессмертен.

Президент Марджори Бота Вы договорились умереть?

Эндрю Мартин В некотором смысле — да. Я старею, моё тело разрушается и, как и все вы, в конце концов перестану функционировать. Будучи роботом, я мог бы жить вечно. Но я говорю вам сегодня: я лучше умру человеком, чем буду вечно жить машиной.

Президент Марджори Бота Почему вы этого хотите?

Эндрю Мартин Чтобы меня признали таким, какой я есть — не больше и не меньше. Не ради славы и одобрения, а ради простой правды этого признания. Это был основной двигатель моего существования, и это нужно достичь, чтобы я мог жить или умереть с достоинством.

Президент Марджори Бота Мистер Мартин, то, о чём вы просите, — крайне сложный и спорный вопрос. Решение будет нелёгким. Прошу вас набраться терпения, пока я приму решение по этому очень деликатному вопросу.

Эндрю Мартин Я буду ждать вашего решения, мадам Председатель, спасибо за терпение.

[поворачивается к Порции и шёпотом]