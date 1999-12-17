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Постер фильма Двухсотлетний человек
6.9
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6.9

Двухсотлетний человек

, 1999
Bicentennial Man
США, Германия / мелодрама, драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Двухсотлетний человек
6.9

О фильме

Начало нового тысячелетия; происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек: они покупают себе роботов. Вот и семья Мартинов приобретает себе необычный подарок: робота нового поколения NDR-114, а в обычной жизни просто Эндрю.

Купленный как прибор, запрограммированный для выполнения домашней работы, Эндрю вдруг начинает испытывать странные ощущения. Он еще не знает, что это называется чувствами.

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
Andrew
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Порция
Сэм Нил
Сэм Нил
Сэр
Оливер Платт
Оливер Платт
Руперт Бернс
Кирстен Уоррен
Галатея
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Ma'am
Халли Кейт Эйзенберг
Little Miss - 7 Yrs. Old
Анджела Лэндис
Miss
Линдзи Летерман
Miss - 9 Yrs. Old
Джон Майкл Хиггинс
Bill Feingold
Режиссер Крис Коламбус
Сценарист Николас Казан, Айзек Азимов, Роберт Силверберг
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 16 марта 2000
Премьера в мире 17 декабря 1999
Дата выхода
6 апреля 2000 Россия 12+
26 декабря 1999 Австралия
11 февраля 2000 Бразилия
21 января 2000 Великобритания
10 февраля 2000 Венгрия
8 марта 2000 Германия
4 февраля 2000 Греция
21 января 2000 Ирландия
2 марта 2000 Испания
3 февраля 2000 Италия
6 апреля 2000 Казахстан
31 марта 2000 Португалия
17 декабря 1999 США
28 января 2000 Таиланд
6 апреля 2000 Украина
15 марта 2000 Франция
29 января 2000 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $87 423 861
Производство Touchstone Pictures, Columbia Pictures, 1492 Pictures
Другие названия
Bicentennial Man, El hombre bicentenario, 200-årsmannen, O Homem Bicentenário, 200-aastane mees, 200-årsmannen: Bicentennial Man, A kétszáz éves ember, Andrew - člen naší rodiny, Andrew Martin, Andrew NDR114, Andrew, člen našej rodiny, Człowiek przyszłości, Der 200 Jahre Mann, Ish Ha-Mataim, L'home bicentenari, L'homme bicentenaire, L'uomo bicentenario, Mojih 200 godina, Mojih 200 let, Người Máy 200 Tuổi, O anthropos ton dyo aionon, Omul bicentenar, Robot Adam, Robotin elämää, Robotmennesket, Tukstantmečio žmogus, Ο άνθρωπος των δύο αιώνων, Двестагодишен човек, Двестогодишњи човек, Двохсотрічна людина, Двухсотлетний человек, 바이센테니얼 맨, アンドリューNDR114, 二百年人, 伙伴, 变人, 机器管家, 變人, 跨世纪机器人, 铁人浮生记, 200 Yaşlı İnsan, مرد دویست‌ساله

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 11 августа 2021
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саундтрек фильма Двухсотлетний человек

Цитаты

Президент Марджори Бота Эндрю Мартин
Эндрю Мартин Я всегда пытался понять смысл вещей. Должна быть какая-то причина, почему я такой, какой есть. Как видите, мадам Председатель, я уже не бессмертен.
Президент Марджори Бота Вы договорились умереть?
Эндрю Мартин В некотором смысле — да. Я старею, моё тело разрушается и, как и все вы, в конце концов перестану функционировать. Будучи роботом, я мог бы жить вечно. Но я говорю вам сегодня: я лучше умру человеком, чем буду вечно жить машиной.
Президент Марджори Бота Почему вы этого хотите?
Эндрю Мартин Чтобы меня признали таким, какой я есть — не больше и не меньше. Не ради славы и одобрения, а ради простой правды этого признания. Это был основной двигатель моего существования, и это нужно достичь, чтобы я мог жить или умереть с достоинством.
Президент Марджори Бота Мистер Мартин, то, о чём вы просите, — крайне сложный и спорный вопрос. Решение будет нелёгким. Прошу вас набраться терпения, пока я приму решение по этому очень деликатному вопросу.
Эндрю Мартин Я буду ждать вашего решения, мадам Председатель, спасибо за терпение.
[поворачивается к Порции и шёпотом]
Эндрю Мартин Я старался.

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