Начало нового тысячелетия; происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек: они покупают себе роботов. Вот и семья Мартинов приобретает себе необычный подарок: робота нового поколения NDR-114, а в обычной жизни просто Эндрю.
Купленный как прибор, запрограммированный для выполнения домашней работы, Эндрю вдруг начинает испытывать странные ощущения. Он еще не знает, что это называется чувствами.
|6 апреля 2000
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