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Постер мультфильма Кингсглейв: Последняя фантазия XV
6.8
Кингсглейв: Последняя фантазия XV - Трейлер
Киноафиша Фильмы Кингсглейв: Последняя фантазия XV
6.8

Кингсглейв: Последняя фантазия XV

, 2016
Kingsglaive: Final Fantasy XV
Япония / фантастика, фэнтези, приключения, анимация, аниме / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Кингсглейв: Последняя фантазия XV
6.8
Кингсглейв: Последняя фантазия XV - Трейлер
Кингсглейв: Последняя фантазия XV  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие мультфильма происходит в похожем на Землю мире Эос. Королевство Люцис бережно хранит волшебный Кристалл, дар отчаявшемуся человечеству от местных богов. Сила Кристалла питает магический барьер, хранящий королевство от захватчиков из Нильфхейма, технологически превосходящей Люцис империей.

Однажды Регис Кэлум решает заключить мирный договор с Нифльхеймом. Для этого его сын принц Ноктис обязан жениться на Лунафрее, бывшей принцессе Тенебры. Однако шпионы Нильфхейма стремятся все равно возобновить войну, предотвратить которую может только Никс Ульрик, глава элитного отряда Кинсглейв.

  • Действие фильма происходит в то время, когда сын короля Региса, Ноктис, находится в поисках приключений в игре. Табата, создатель видеоигры Final Fantasy XV, рекомендует сначала посмотреть фильм, а потом уже браться за ее прохождение.
  • Хотя Никса Ульрика озвучивал актер Аарон Пол, черты лица и внешность Никса были основаны на внешности французской модели Йохана Акана.
  • Кинжал-телепорт, основное оружие Никса и всего его отряда, которое позволяет человеку перемещаться на небольшое расстояние, позаимствован из MOBA игры под названием DotA 2, а изначально происходит из стратегии Warcraft 3.
  • В фильме показаны многие вещи из предыдущей серии Final Fantasy, такие как Diamond Weapon / Daemon, Gills and Behemoth (FFVII), Cerberus (FFVIII), Ultros (FFVI), Кристалл магии (FFI-IX) и легендарных колючих существ Чокобо (только упоминание).

Магическое королевство Люцис является домом для священного Кристалла, но враждебная империя Нифльхейм не остановится ни перед чем, чтобы захватить реликвию. Король Люциса, Регис, возглавляет элитный отряд солдат, именуемых «Кингсглейв». Вооружившись магией короля, Никс Ульрик и его верные товарищи из Кингсглейв становятся на защиту столицы Инсомния, чтобы остановить неумолимое наступление имперской армии.

Перед превосходящими силами Нифльхейма Королю Регису ничего не остаётся, как согласиться на ультиматум, уступив все свои земли за пределами столицы и поженив своего сына Ноктиса на Леди Лунафрее, бывшей принцессе ныне захваченной земли Тенебра.

В разбушевавшейся войне махинации Нифльхейма превращают Инсомнию в грандиозное поле битвы, затягивая Никса в борьбу за выживание всего королевства.

В ролях

Аарон Пол
Аарон Пол
Никс Улрик
Лина Хиди
Лина Хиди
Lunafreya Nox Fleuret
Шон Бин
Шон Бин
Regis Lucis Caelum
Нил Ньюбон
Petra Fortis
Нил Ньюбон
Petra Fortis
Адриан Буше
Адриан Буше
Генерал Глаука
Адриан Буше
Адриан Буше
Генерал Глаука
Адриан Буше
Адриан Буше
Генерал Глаука
Адриан Буше
Адриан Буше
Генерал Глаука
Liam Mulvey
Libertus Ostium
Liam Mulvey
Libertus Ostium
Alexa Kahn
Crowe Altius
Режиссер Такеши Нозуэ
Сценарист Хиронобу Сакагути, Takashi Hasegawa, Кадзусигэ Нодзима, Saori Itamuro
Композитор Джон Р. Грэхэм
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 19 августа 2016
Премьера в мире 9 июля 2016
Дата выхода
27 августа 2016 Австралия
9 июля 2016 Бельгия 16
19 августа 2016 Бразилия 12
23 августа 2016 Германия
30 октября 2016 Испания
27 августа 2016 Новая Зеландия M
25 августа 2016 Южная Корея 12
9 июля 2016 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $5 725 482
Производство Square Enix Image Studio Division, Digic Pictures, Pixoloid Studios
Другие названия
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Кингсглейв: Последняя фантазия XV - Трейлер
Кингсглейв: Последняя фантазия XV Трейлер
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Цитаты

Генерал Глаука Итак, сила Люци возвращается. Неважно. Твоё время вышло.
Никс Ульрик Ради тебя я его найду.
Генерал Глаука На что ты надеешься? Один человек против империи. Против демонов. Как ты спасёшь Инсомнию без стены, что тебя защитит?
Никс Ульрик Ты всё понял неправильно. Я не сражаюсь за Инсомнию.

Отзывы о мультфильме

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