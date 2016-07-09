Действие мультфильма происходит в похожем на Землю мире Эос. Королевство Люцис бережно хранит волшебный Кристалл, дар отчаявшемуся человечеству от местных богов. Сила Кристалла питает магический барьер, хранящий королевство от захватчиков из Нильфхейма, технологически превосходящей Люцис империей.
Однажды Регис Кэлум решает заключить мирный договор с Нифльхеймом. Для этого его сын принц Ноктис обязан жениться на Лунафрее, бывшей принцессе Тенебры. Однако шпионы Нильфхейма стремятся все равно возобновить войну, предотвратить которую может только Никс Ульрик, глава элитного отряда Кинсглейв.
Магическое королевство Люцис является домом для священного Кристалла, но враждебная империя Нифльхейм не остановится ни перед чем, чтобы захватить реликвию. Король Люциса, Регис, возглавляет элитный отряд солдат, именуемых «Кингсглейв». Вооружившись магией короля, Никс Ульрик и его верные товарищи из Кингсглейв становятся на защиту столицы Инсомния, чтобы остановить неумолимое наступление имперской армии.
Перед превосходящими силами Нифльхейма Королю Регису ничего не остаётся, как согласиться на ультиматум, уступив все свои земли за пределами столицы и поженив своего сына Ноктиса на Леди Лунафрее, бывшей принцессе ныне захваченной земли Тенебра.
В разбушевавшейся войне махинации Нифльхейма превращают Инсомнию в грандиозное поле битвы, затягивая Никса в борьбу за выживание всего королевства.
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