Генерал Глаука Итак, сила Люци возвращается. Неважно. Твоё время вышло.

Никс Ульрик Ради тебя я его найду.

Генерал Глаука На что ты надеешься? Один человек против империи. Против демонов. Как ты спасёшь Инсомнию без стены, что тебя защитит?