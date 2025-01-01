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Постер фильма Волшебная лампа Аладдина
Постер фильма Волшебная лампа Аладдина
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Волшебная лампа Аладдина

Волшебная лампа Аладдина

Volshebnaya lampa Aladdina 18+
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Факты

О фильме

Давным-давно в Багдаде жил бедный юноша по имени Аладдин. Он даже не подозревал, что единственный на всем белом свете способен найти волшебную лампу, в которой томится джинн. Когда же чудесный артефакт попадает в руки героя, он освобождает джинна, а тот, в свою очередь, готов исполнить три заветных желания юноши. На городской площади Аладдин видит красавицу Будур, дочь султана. Молодые люди сразу же влюбляются друг в друга. Однако отец Будур собирается выдать ее за Мубарака, сына визиря. Обрести свое счастье влюбленным поможет волшебство…

  • В основу сценария вошла сказка “Аладдин и волшебная лампа” из сборника “Тысяча и одна ночь”. 
  • Съемки фильма проходили в Крыму. Декорации, изображающие город Багдад, располагались на мысе Херсонес, а в “роли” пустыни использовались Алешковские пески неподалеку от Новой Каховки. 
  • На момент начала съемок Додо Чоговадзе (принцесса Будур) было всего 14 лет. Свое 15-летие юная актриса отпраздновала прямо на съемочной площадке. 
  • Фраза “В Багдаде все спокойно” стала крылатой и использовалась. например, в названии песни группы “Кар-Мэн”, альбома группы “АукцЫон”, а также в названии фильма Мумина Шакирова, вышедшего на экраны в 1993 году.

Киноверсия знаменитой восточной сказки о том, как бедный юноша Аладдин добивается руки дочери султана Багдада — красавицы Будур. В этом ему помогает чудесная волшебная лампа, в которой заточен всемогущий Джинн, исполняющий любое желание своего хозяина.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 30 декабря 1967
Дата выхода
23 февраля 1968 Германия
30 декабря 1967 СССР
16 октября 1968 США
MPAA PG
Производство Киностудия имени М. Горького, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Volshebnaya lampa Aladdina, Aladdin and the Magic Lamp, Aladins Wunderlampe, Alladin lamppu, Alaaddin'in Lambası: Efsaneler Ülkesi, Aladdin and His Magic Lamp, Aladdin és a csodalámpa, Aladdin's Magic Lamp, Aladdins lampa, Aladdins magiska lampa, Aladin ou la lampe merveilleuse, Aladini võlulamp, Aladinova kouzelná lampa, Aladinova lampa, Alladins forunderlige lampe, Alladins magiska lampa, Alladins magiske lampe, Cudowna lampa Alladyna, La lámpara maravillosa de Aladino, La leggenda di Aladino, Lampa lui Aladin, Las aventuras de Aladino, To magiko lyhnari tou Aladdin, Волшебная лампа Аладдина
Режиссер
Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
В ролях
Борис Быстров
Додо Чоговадзе
Андрей Файт
Отар Коберидзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
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Волшебная лампа Аладдина

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