Давным-давно в Багдаде жил бедный юноша по имени Аладдин. Он даже не подозревал, что единственный на всем белом свете способен найти волшебную лампу, в которой томится джинн. Когда же чудесный артефакт попадает в руки героя, он освобождает джинна, а тот, в свою очередь, готов исполнить три заветных желания юноши. На городской площади Аладдин видит красавицу Будур, дочь султана. Молодые люди сразу же влюбляются друг в друга. Однако отец Будур собирается выдать ее за Мубарака, сына визиря. Обрести свое счастье влюбленным поможет волшебство…
Киноверсия знаменитой восточной сказки о том, как бедный юноша Аладдин добивается руки дочери султана Багдада — красавицы Будур. В этом ему помогает чудесная волшебная лампа, в которой заточен всемогущий Джинн, исполняющий любое желание своего хозяина.
|23 февраля 1968
|Германия
|30 декабря 1967
|СССР
|16 октября 1968
|США