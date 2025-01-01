Давным-давно в Багдаде жил бедный юноша по имени Аладдин. Он даже не подозревал, что единственный на всем белом свете способен найти волшебную лампу, в которой томится джинн. Когда же чудесный артефакт попадает в руки героя, он освобождает джинна, а тот, в свою очередь, готов исполнить три заветных желания юноши. На городской площади Аладдин видит красавицу Будур, дочь султана. Молодые люди сразу же влюбляются друг в друга. Однако отец Будур собирается выдать ее за Мубарака, сына визиря. Обрести свое счастье влюбленным поможет волшебство…