Дракулов, 2021

5 причин посмотреть фильм «Дракулов»
Главную роль в мистической комедии «Дракулов» исполнил сочинский комик Михаил Галустян, известный по таким российским guilty pleasure-комедиям, как «Бабушка легкого поведения», «Беременный», «Няньки», «Тот еще Карлосон!» и многим другим.
В основу сюжета комедийной картины лег легендарный готический роман, написанный ирландским писателем-романистом Брэмом Стокером. Его знаменитое произведение экранизировалось множество раз, начиная с двадцатых годов прошлого века.
Режиссером «Дракулова» выступил российский кинематографист Илья Куликов, знакомый многим по комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки». Не так давно Куликов также поучаствовал в создании многосерийной спортивной драмы «Регби».
По заверению создателей комедии «Дракулов», новая картина не столько пересказывает известную историю самого знаменитого кровососа на свете, сколько дает зрителям возможность переосмыслить произведение Стокера и увидеть Влада Цепеша в иных реалиях.
Известно также, что в фильме будет представлен герой Ван Хельсинга, легендарного охотника на вампиров, который в фильме получил обычное русское имя Вася. Роль этого персонажа досталась российскому актеру Алексею Золотовицкому.
Сюжет ленты разворачивается в XIX веке во времена Российской империи. По сюжету главный герой — знаменитый Влад Дракула — приобретает большое имение в столице. Стоит отметить, что с этого же начинается роман Брэма Стокера, однако сюжет разворачивается в несколько других локациях.
По словам участников съемочной команды «Дракулова», съемки картины проходили в подмосковных усадьбах Середниково и Марфино. Кроме того, ряд локаций мистической комедии расположены в городе Костроме.
Известно, что премьера фильма «Дракулов» прошла на закрытом мероприятии «Кино Экспо», которое проходило в начале сентября в городе Санкт-Петербурге. Это традиционный форум, проходящий в стране с 1999 года.
Прокатом картины занимается российская кинокомпания «Централ Партнершип», которая в свое время выпускала на большие экраны такие ленты, как «Амели», «Страсти Христовы», «Легенда №17» и многие другие.
Влад Дракула, или Цепеш, был реально существующим румынским господарем, проживающим в Сигишоаре в XV веке. Влад был известен своей жестокостью и ужасающей кровожадностью по отношению к врагам и подчиненным. Прозвище Дракула можно перевести как «дьявол».
В Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов. Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары, которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг.