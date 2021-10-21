Дракулов, 2021

5 причин посмотреть фильм «Дракулов»

Главную роль в мистической комедии «Дракулов» исполнил сочинский комик Михаил Галустян, известный по таким российским guilty pleasure-комедиям, как «Бабушка легкого поведения», «Беременный», «Няньки», «Тот еще Карлосон!» и многим другим.

В основу сюжета комедийной картины лег легендарный готический роман, написанный ирландским писателем-романистом Брэмом Стокером. Его знаменитое произведение экранизировалось множество раз, начиная с двадцатых годов прошлого века.

Режиссером «Дракулова» выступил российский кинематографист Илья Куликов, знакомый многим по комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки». Не так давно Куликов также поучаствовал в создании многосерийной спортивной драмы «Регби».

По заверению создателей комедии «Дракулов», новая картина не столько пересказывает известную историю самого знаменитого кровососа на свете, сколько дает зрителям возможность переосмыслить произведение Стокера и увидеть Влада Цепеша в иных реалиях.

Известно также, что в фильме будет представлен герой Ван Хельсинга, легендарного охотника на вампиров, который в фильме получил обычное русское имя Вася. Роль этого персонажа досталась российскому актеру Алексею Золотовицкому.