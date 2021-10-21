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Дракулов Дракулов
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Дракулов, 2021

2021 / Россия
5.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Отечественная комедия о вампирах с Михаилом Галустяном
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Дракулов»

Главную роль в мистической комедии «Дракулов» исполнил сочинский комик Михаил Галустян, известный по таким российским guilty pleasure-комедиям, как «Бабушка легкого поведения», «Беременный», «Няньки», «Тот еще Карлосон!» и многим другим.

В основу сюжета комедийной картины лег легендарный готический роман, написанный ирландским писателем-романистом Брэмом Стокером. Его знаменитое произведение экранизировалось множество раз, начиная с двадцатых годов прошлого века.

Режиссером «Дракулова» выступил российский кинематографист Илья Куликов, знакомый многим по комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки». Не так давно Куликов также поучаствовал в создании многосерийной спортивной драмы «Регби».

По заверению создателей комедии «Дракулов», новая картина не столько пересказывает известную историю самого знаменитого кровососа на свете, сколько дает зрителям возможность переосмыслить произведение Стокера и увидеть Влада Цепеша в иных реалиях.

Известно также, что в фильме будет представлен герой Ван Хельсинга, легендарного охотника на вампиров, который в фильме получил обычное русское имя Вася. Роль этого персонажа досталась российскому актеру Алексею Золотовицкому.

Сюжет ленты разворачивается в XIX веке во времена Российской империи. По сюжету главный герой — знаменитый Влад Дракула — приобретает большое имение в столице. Стоит отметить, что с этого же начинается роман Брэма Стокера, однако сюжет разворачивается в несколько других локациях.

По словам участников съемочной команды «Дракулова», съемки картины проходили в подмосковных усадьбах Середниково и Марфино. Кроме того, ряд локаций мистической комедии расположены в городе Костроме.

Известно, что премьера фильма «Дракулов» прошла на закрытом мероприятии «Кино Экспо», которое проходило в начале сентября в городе Санкт-Петербурге. Это традиционный форум, проходящий в стране с 1999 года.

Прокатом картины занимается российская кинокомпания «Централ Партнершип», которая в свое время выпускала на большие экраны такие ленты, как «Амели», «Страсти Христовы», «Легенда №17» и многие другие.

Влад Дракула, или Цепеш, был реально существующим румынским господарем, проживающим в Сигишоаре в XV веке. Влад был известен своей жестокостью и ужасающей кровожадностью по отношению к врагам и подчиненным. Прозвище Дракула можно перевести как «дьявол».

В Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов. Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары, которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг.

 
5.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 октября 2021
Премьера в мире 21 октября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Илья Куликов
Илья Куликов
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Денис Васильев
Денис Васильев
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Надежда Сысоева
Надежда Сысоева
Все актеры и съемочная группа
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Дракулов
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Молодой юрист по недвижимости Петр Смирнов (Денис Васильев) отправляется в замок таинственного графа Дракулова (Михаил Галустян). Представитель дворянской династии, чьи предки долгие годы жили на землях Трансильвании, Дракулов решает приобрести солидную недвижимость в Москве, чтобы в дальнейшем перебраться в Российскую империю. Но сделка по приобретению дорогостоящих апартаментов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начальник Смирнова решает провернуть масштабную международную…
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ElizavetaPersonal 21 октября 2021, 12:37
Очередной проходняк 🤦🏼‍♀️
Ловец снов 26 октября 2021, 18:57
Что-то наш кинематограф как-то очень осторожно с жанром фэнтэзи сочетается. И тут как раз пример такого. Лучшн не идти на это!
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Написать
15 сентября 2021 11:31
Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
Написать
10 сентября 2021 15:38
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