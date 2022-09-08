Легенды гласят, что брахмастра — самое мощное и точное оружие в истории человечества, которое всегда находит цель и которое невозможно отразить, но использовать его можно только раз в жизни. Современный молодой человек по имени Шива обнаруживает в себе силушку несметную и загадочную связь с брахмастрой.
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