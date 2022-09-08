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Постер фильма Брахмастра, часть 1: Шива
5.6
Киноафиша Фильмы Брахмастра, часть 1: Шива
5.6

Брахмастра, часть 1: Шива

, 2022
Brahmastra Part One: Shiva
Индия / боевик, приключения, фэнтези / 18+
Постер фильма Брахмастра, часть 1: Шива
5.6

О фильме

Легенды гласят, что брахмастра — самое мощное и точное оружие в истории человечества, которое всегда находит цель и которое невозможно отразить, но использовать его можно только раз в жизни. Современный молодой человек по имени Шива обнаруживает в себе силушку несметную и загадочную связь с брахмастрой.

В ролях

Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Guru
Ранбир Капур
Ранбир Капур
Shiva
Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Isha
Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Mohan Bhargav
Димпл Кападиа
Savitri Devi
Nagarjuna Akkineni
Anish Shetty
Муни Рой
Junoon
Saurav Gurjar
Zor
Гурфатех Пирзада
Sher
Лехар Хан
Raveena
Режиссер Аян Мукхерджи
Сценарист Хуссэйн Далаль, Аян Мукхерджи
Композитор Притам Чакраборти, Meghdeep Bose, Tanuj Tiku
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 сентября 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Дата выхода
9 сентября 2022 Австралия
9 сентября 2022 Великобритания 12A
9 сентября 2022 Индия UA
9 сентября 2022 Канада
9 сентября 2022 Малайзия P13
8 сентября 2022 Нидерланды
9 сентября 2022 США
2 декабря 2022 Тайвань
Бюджет 4 100 000 000 INR
Сборы в мире $50 164 785
Производство Dharma Productions, Double Negative (DNEG), Prime Focus Studios
Другие названия
Brahmastra Part One: Shiva, Brahmastra, Brahmastra Part 1: Shiva, Brahmastra Erster Teil: Shiva, Brahmastra Parte Uno: Shiva, Dragon, Брахмастра, часть 1: Шива, ब्रह्मास्त्र पहला भाग: शिवा, 브라흐마스트라 파트 원: 시바, ブラフマーストラ, 梵天神器：滅世開端, Брахмастра. Часть 1 Шива, พราหมณศัสตรา ภาคหนึ่ง: ศิวะ, Brahmāstra, ブラマストラパート1：シヴァ, Brahmāstra Part One: Shiva

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

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