Постер фильма Шерлок младший
8.1 Рейтинг IMDb: 8.1
Шерлок младший

Шерлок младший

Sherlock Jr 18+
О фильме

Б.Китон - киномеханик, который мечтает быть знаменитым детективом, как Шерлок Холмс. Влюбленный в прекрасную девушку, он дарит ей шоколад и кольцо, но другой поклонник также соревнуется за ее внимание. Киномеханик безуспешно пытается выследить своего соперника, коварного типа, который украл часы из дома девушки и, заложив их, купил ей огромную коробку конфет.

Ложно обвиненный в преступлении семьей девушки, убитый горем, Китон засыпает на работе во время демонстрации фильма. Ему снится, что он "входит" в экран и взаимодействует с персонажами фильма - теперь разыгрывающими ситуацию с украденными драгоценностями. Китон здесь выступает как детектив - "Шерлок младший", который, расследуя преступление, попадает во множество комедийных ситуаций...

Страна США
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 1924
Премьера в мире 17 апреля 1924
Дата выхода
25 мая 1925 Германия 6
17 апреля 1924 Дания 15
3 марта 1982 Испания
17 апреля 1924 Канада PG
21 апреля 1924 США
27 октября 1924 Франция
26 октября 1924 Швеция
9 декабря 1924 Япония
Сборы в мире $399
Производство Buster Keaton Productions
Другие названия
Sherlock Jr., Sherlock Holmes Jr., El moderno Sherlock Holmes, Sherlock Junior, Шерлок младший, Bancando o Águia, Buster detektiv, Buster Keaton - Sherlock Junior, Calma, signori miei!, Fart, flickor och faror, Frigo ako Sherlock Holmes, Frigo jako Sherlock Holmes, Ifjabb Sherlock detektív, Keaton no Tantei gaku Nyûmon, Kichik Sherlok, Kiçik Şerlok, Kovaa kyytiä ja kaunokaisia, Kovaa kyytiä ja kaunottaria, La palla n° 13, Młody Sherlock Holmes, Noor Sherlock, Šerlok Holms Mladji, Sherlock Holmes, junior, Thám Tử Sherlock Con, The Misfit, Viva la audacia: Sherlock Holmes de cartón, Одержимый, Шерлок млађи, Шерлок молодший, Шерлок-младший, キートンの探偵学入門, 少年福爾摩斯, 福尔摩斯二世, 福爾摩斯二世
Режиссер
Бастер Китон
Бастер Китон
В ролях
Бастер Китон
Бастер Китон
Кэтрин Макгир
Ворд Крейн
Джейн Коннелли
Джо Китон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.1
14 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Projectionist [в образе Шерлока-младшего, едущего на руле мотоцикла, не замечая, что водитель упал] Береги себя, а то кто-нибудь из нас пострадает.
