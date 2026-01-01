Б.Китон - киномеханик, который мечтает быть знаменитым детективом, как Шерлок Холмс. Влюбленный в прекрасную девушку, он дарит ей шоколад и кольцо, но другой поклонник также соревнуется за ее внимание. Киномеханик безуспешно пытается выследить своего соперника, коварного типа, который украл часы из дома девушки и, заложив их, купил ей огромную коробку конфет.

Ложно обвиненный в преступлении семьей девушки, убитый горем, Китон засыпает на работе во время демонстрации фильма. Ему снится, что он "входит" в экран и взаимодействует с персонажами фильма - теперь разыгрывающими ситуацию с украденными драгоценностями. Китон здесь выступает как детектив - "Шерлок младший", который, расследуя преступление, попадает во множество комедийных ситуаций...