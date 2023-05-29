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Волшебный голос Джельсомино
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Волшебный голос Джельсомино, 1977

1977 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Джельсомино с детства обладал волшебным голосом, который был способен воздействовать на материальные предметы. Но эта способность ничего, кроме неприятностей, ему не приносила. В четырнадцать лет, устав от надоедливых соседей, он уходит из родной деревни, чтобы странствовать по свету… Однажды Джельсомино попадает в Страну Лжецов, власть над которой захватили морские разбойники. Их атаман Джакомон провозгласил себя королем. Он приказал, чтобы все его подданные перестали говорить правду. Кошки не имеют права мяукать, собаки лаять. Художники должны рисовать только выдуманных существ… Джельсомино знакомится с Кошкой-Хромоножкой, когда-то нарисованной на стене и ожившей, с художником Бананито, страдающим от того, что он вынужден рисовать всяких уродцев, с тетушкой Кукурузой и ее внучкой Ромолеттой. Все вместе они примут непосредственное участие в событиях, которые приведут к свержению власти лживого короля. И в этом им поможет волшебный голос Джельсомино… Смотрите детский музыкальный художественный фильм «Волшебный голос Джельсомино», снятый по мотивам сказки известного итальянского писателя Джанни Родари.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 7 июня 1977
Возраст 6+
Режиссер
Тамара Лисициан
В ролях
Сергей Крупенников
Владимир Басов
Владимир Басов
Роман Карцев
Роман Карцев
Евгения Ханаева
Лев Перфилов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волшебный голос Джельсомино 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей Осипов 29 мая 2023, 13:32
Фильм точная калитка с российской действительности даже главный антигерой чем-то похож на свой прототип неслучайно этот очень неплохой фильм уже не показывают по тв
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