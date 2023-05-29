Волшебный голос Джельсомино, 1977

Джельсомино с детства обладал волшебным голосом, который был способен воздействовать на материальные предметы. Но эта способность ничего, кроме неприятностей, ему не приносила. В четырнадцать лет, устав от надоедливых соседей, он уходит из родной деревни, чтобы странствовать по свету… Однажды Джельсомино попадает в Страну Лжецов, власть над которой захватили морские разбойники. Их атаман Джакомон провозгласил себя королем. Он приказал, чтобы все его подданные перестали говорить правду. Кошки не имеют права мяукать, собаки лаять. Художники должны рисовать только выдуманных существ… Джельсомино знакомится с Кошкой-Хромоножкой, когда-то нарисованной на стене и ожившей, с художником Бананито, страдающим от того, что он вынужден рисовать всяких уродцев, с тетушкой Кукурузой и ее внучкой Ромолеттой. Все вместе они примут непосредственное участие в событиях, которые приведут к свержению власти лживого короля. И в этом им поможет волшебный голос Джельсомино… Смотрите детский музыкальный художественный фильм «Волшебный голос Джельсомино», снятый по мотивам сказки известного итальянского писателя Джанни Родари.