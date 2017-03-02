Спящая принцесса, 2017

Аниме Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»), снятое еще в 2017 году, наконец-то покажут и в российских кинотеатрах.

Главная героиня фэнтези - старшеклассница Коконэ проводит почти все свое время в мире сновидений. Там она знакомится со своим двойником – принцессой Ансьен, обладающей магическими способностями. Сон искусно переплетается с реальностью и, когда ее отца неожиданно сажают в тюрьму, волшебный город из снов Коконэ становится частью ее жизни.