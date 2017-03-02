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Спящая принцесса Спящая принцесса
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Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari / Napping Princess

Спящая принцесса, 2017

2017 / Япония
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Японская старшеклассница Коконэ попадает в волшебный мир сновидений.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аниме Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»), снятое еще в 2017 году, наконец-то покажут и в российских кинотеатрах.

Главная героиня фэнтези - старшеклассница Коконэ проводит почти все свое время в мире сновидений. Там она знакомится со своим двойником – принцессой Ансьен, обладающей магическими способностями. Сон искусно переплетается с реальностью и, когда ее отца неожиданно сажают в тюрьму, волшебный город из снов Коконэ становится частью ее жизни.

- Вошла в лонг лист «Оскара», стала номинантом на Премию Японской киноакадемии, а также премию «Энни».

- Обладатель премии Fantasia Film Festival.

- Действие мультфильма происходит в двух реальностях: в ближайшем будущем Японии и фантастическом мире Хартлэнд.

- Хартлэнд - общество, полностью вращающееся вокруг автомобилей. Королевский замок - это автомобильный завод.

- Короткий анимационный спин-офф «Спящей принцессы» - «Ancien and the Magic Tablet: Another Princess» - доступен в японской версии потокового сервиса Hulu.

Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Героине кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью. Однажды эта догадка получит подтверждение…

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 2 марта 2017
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Кэндзи Камияма
Кэндзи Камияма
В ролях
Ёсукэ Эгути
Ёсукэ Эгути
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Все актеры и съемочная группа
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Спящая принцесса
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Япония 2020 год. Совсем немного остается до начала XVII летних Олимпийских игр, и вся страна живет ощущением скорого праздника. Подобное далеко от простой школьницы Коконэ, обладающей странной способностью – стоит ей уснуть, как она переносится в волшебное королевство. В этом удивительном мире, сочетающем в себе магию и современные технологии, она принцесса по имени Ансьен, единственная, кто обладает волшебством. Творить чудеса ей удается при помощи планшета, который исполняет любое…
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berestovairis 3 апреля 2020, 12:53
Отличная и волшебная анимация. 😻 Мультик покорил мое сердечко, своим затягивающим сюжетом, красочными пейзажами и милой героиней.
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12 голосов
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