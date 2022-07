Спящая принцесса, 2017

- Вошла в лонг лист «Оскара», стала номинантом на Премию Японской киноакадемии, а также премию «Энни».

- Обладатель премии Fantasia Film Festival.

- Действие мультфильма происходит в двух реальностях: в ближайшем будущем Японии и фантастическом мире Хартлэнд.

- Хартлэнд - общество, полностью вращающееся вокруг автомобилей. Королевский замок - это автомобильный завод.

- Короткий анимационный спин-офф «Спящей принцессы» - «Ancien and the Magic Tablet: Another Princess» - доступен в японской версии потокового сервиса Hulu.