Спящая принцесса, 2017

Аниме Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»), снятое еще в 2017 году, наконец-то покажут и в российских кинотеатрах.
Главная героиня фэнтези - старшеклассница Коконэ проводит почти все свое время в мире сновидений. Там она знакомится со своим двойником – принцессой Ансьен, обладающей магическими способностями. Сон искусно переплетается с реальностью и, когда ее отца неожиданно сажают в тюрьму, волшебный город из снов Коконэ становится частью ее жизни.
- Вошла в лонг лист «Оскара», стала номинантом на Премию Японской киноакадемии, а также премию «Энни».
- Обладатель премии Fantasia Film Festival.
- Действие мультфильма происходит в двух реальностях: в ближайшем будущем Японии и фантастическом мире Хартлэнд.
- Хартлэнд - общество, полностью вращающееся вокруг автомобилей. Королевский замок - это автомобильный завод.
- Короткий анимационный спин-офф «Спящей принцессы» - «Ancien and the Magic Tablet: Another Princess» - доступен в японской версии потокового сервиса Hulu.
Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Героине кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью. Однажды эта догадка получит подтверждение…