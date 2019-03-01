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Stray

Сверхъестественное, 2021

2021 / США
4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Полицейский детектив Стелла Мерфи, работающая в убойном отделе, возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины: ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили ни единого признака пожара. Вскоре выясняется, что жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Разговор с последней не приносит желаемого результата, поэтому Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Ситуация осложняется, когда детектив узнает, что Нори обладает сверхъестественной силой.

4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 1 марта 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джо Силл
В ролях
Карен Фукухара
Карен Фукухара
Кристин Вудс
Кристин Вудс
Мияви
Росс Патридж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сверхъестественное 2 постера
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Сверхъестественное
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