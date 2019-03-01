Сверхъестественное, 2021

Полицейский детектив Стелла Мерфи, работающая в убойном отделе, возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины: ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили ни единого признака пожара. Вскоре выясняется, что жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Разговор с последней не приносит желаемого результата, поэтому Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Ситуация осложняется, когда детектив узнает, что Нори обладает сверхъестественной силой.