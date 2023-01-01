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Жизнь - это роман Жизнь - это роман
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La vie est un roman

Жизнь - это роман, 1983

1983 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает "храм счастья", в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала. Тут начинается Первая мировая война, и храму счастья и мечтам графа приходит конец.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1983
Возраст 16+
Режиссер
Ален Рене
Ален Рене
В ролях
Витторио Гассман
Руджеро Раймонди
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь - это роман 2 постера
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Жизнь - это роман
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Кадры из фильма Все кадры
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