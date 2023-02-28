Жизнь - это роман, 1983

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает "храм счастья", в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала. Тут начинается Первая мировая война, и храму счастья и мечтам графа приходит конец.
|13 января 1984
|Германия
|27 марта 1985
|Дания
|12 января 1984
|Нидерланды
|17 ноября 1983
|Португалия
|20 апреля 1983
|Франция