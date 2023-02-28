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Постер фильма Жизнь - это роман
6.2
Киноафиша Фильмы Жизнь - это роман
6.2

Жизнь - это роман

, 1983
La vie est un roman
Франция / комедия, драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Жизнь - это роман
6.2

О фильме

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает "храм счастья", в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала. Тут начинается Первая мировая война, и храму счастья и мечтам графа приходит конец.

В ролях

Витторио Гассман
Walter Guarini
Руджеро Раймонди
Count Michel Forbek
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Nora Winkle
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Livia Cerasquier
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Robert Dufresne
Сабин Азема
Сабин Азема
Élisabeth Rousseau
Робер Манюэль
Georges Leroux
Мартина Келли
Claudine Obertin
Самсон Файнсильбер
Zoltán Forbek
Вероник Силвер
Nathalie Holberg
Режиссер Ален Рене
Сценарист Жан Грюо
Композитор Мариа Филипп-Жерар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 20 апреля 1983
Дата выхода
13 января 1984 Германия
27 марта 1985 Дания
12 января 1984 Нидерланды
17 ноября 1983 Португалия
20 апреля 1983 Франция
MPAA PG
Производство Soprofilms, Films A2, Fideline Films
Другие названия
La vie est un roman, Life Is a Bed of Roses, La vida es una novela, A Vida É um Romance, Livet er en roman, Az élet kész regény, Das Leben ist ein Roman, Forbek's Castle, I zoi einai ena romantzo, La vita è un romanzo, Life Is a Fairy Tale, Viața Este un Roman, Yaşam Bir Romandır, Život je Román, Życie jest powieścią, Животът е роман, Жизнь - это роман, 人生は小説なり

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 февраля 2023

Отзывы о фильме

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