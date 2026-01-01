Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который был должен играть Санта Клауса, обнаружен встельку пьяным. Режиссер парада, Дорис Уокер, уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты.

После успеха парада Крингл получает работу в магазине. Однако когда менеджер магазина мистер Шеллхаммер говорит, чтобы Крис пытался продать детям залежавшиеся игрушки, тот приходит в негодование. Вместо этого он отсылает детей в другой магазин, принадлежащий их конкуренту, мистеру Гимблу. Это провоцирует большие неприятности. Но все усугубляется тем, что Крис настаивает, что он настоящий Санта-Клаус. Ему приходится доказывать это не только словом, но и делом, свидетелями чего становятся Дорис и ее скептически настроенная дочь Сюзан.

Растущая без отца Сюзан пытается сделать так, чтобы ее мать и их сосед, юрист Фред Гэйли, жили вместе. Крис, считающий самым главным на свете счастье детей, пытается помочь Сюзан в достижении ее цели. Постепенно он преодолевает недоверчивость Сюзан в своем настоящем происхождении