Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чудо на 34-й улице
Постер фильма Чудо на 34-й улице
Постер фильма Чудо на 34-й улице
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Чудо на 34-й улице

Чудо на 34-й улице

Miracle on 34th Street 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который был должен играть Санта Клауса, обнаружен встельку пьяным. Режиссер парада, Дорис Уокер, уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты.

После успеха парада Крингл получает работу в магазине. Однако когда менеджер магазина мистер Шеллхаммер говорит, чтобы Крис пытался продать детям залежавшиеся игрушки, тот приходит в негодование. Вместо этого он отсылает детей в другой магазин, принадлежащий их конкуренту, мистеру Гимблу. Это провоцирует большие неприятности. Но все усугубляется тем, что Крис настаивает, что он настоящий Санта-Клаус. Ему приходится доказывать это не только словом, но и делом, свидетелями чего становятся Дорис и ее скептически настроенная дочь Сюзан.

Растущая без отца Сюзан пытается сделать так, чтобы ее мать и их сосед, юрист Фред Гэйли, жили вместе. Крис, считающий самым главным на свете счастье детей, пытается помочь Сюзан в достижении ее цели. Постепенно он преодолевает недоверчивость Сюзан в своем настоящем происхождении

Чудо на 34-й улице - trailer
Чудо на 34-й улице  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 4 июня 1947
Дата выхода
21 ноября 1947 Австралия
16 декабря 1949 Австрия AA
1 октября 1947 Аргентина
1 января 1948 Бразилия
12 декабря 1947 Великобритания
26 августа 1949 Германия
14 декабря 1948 Италия
10 декабря 1947 Мексика
11 июня 1947 США
17 ноября 1948 Франция
8 декабря 1994 Чехия
15 декабря 1947 Швеция
30 ноября 1948 Япония PG12
Сборы в мире $4 023
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Miracle on 34th Street, De ilusión también se vive, Čudo u 34. ulici, Das Wunder von Manhattan, Le miracle de la 34ème rue, Milagro en la calle 34, Miraklet på Manhattan, The Big Heart, 34街的奇蹟, Brīnums 34. ielā, Christmas Miracle on 34th Street, Csoda a 34. utcában, Cud na 34. ulicy, Čudež na 34. ulici, De Ilusão Também se Vive, Det hände i New York, Điều Kỳ Diệu Trên Phố 34, Het wonder der 34ste straat, Het wonder van de 34e straat, Ihme 34. kadulla, Il miracolo della 34ª strada, It's Only Human, Le Miracle sur la 34ème rue, Men så kom posten, Milagre na Rua 34, Miracle de la 34e rue, Miracolo nella 34a Strada, Miracolul din Strada 34, Miraklet i New York, Miraklet på 34:e gatan, Susanin kääntymys, To thavma tis 34is odou, Zázrak na 34 ulici, Zázrak v New Yorku, Θαύμα στο Μανχάταν, Το θαύμα της 34ης οδού, Диво на 34-й вулиці, Чyдо на 34-й улице, Чудо на 34-й улице, Чудо у 34. улици/Čudo u 34. ulici, 三十四丁目の奇蹟（1947）
Режиссер
Джордж Ситон
Джордж Ситон
В ролях
Морин О’Хара
Морин О’Хара
Джон Пэйн
Джон Пэйн
Эдмунд Гвенн
Эдмунд Гвенн
Джин Локхарт
Джин Локхарт
Натали Вуд
Натали Вуд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице 6.6
Чудо на 34-й улице (1994)
Рождественская сказка Маппетов 7.8
Рождественская сказка Маппетов (1992)
Рождественская история 7.9
Рождественская история (1983)
В город приехал Санта-Клаус! 7.7
В город приехал Санта-Клаус! (1970)
Как Гринч украл Рождество! 8.3
Как Гринч украл Рождество! (1966)
Рождественский гимн 8.1
Рождественский гимн (1951)
Праздничный роман 7.1
Праздничный роман (1949)
Эта замечательная жизнь 8.1
Эта замечательная жизнь (1946)
Встреть меня в Сент-Луисе 7.7
Встреть меня в Сент-Луисе (1944)
Ловко устроился 7.6
Ловко устроился (1948)
Поймет лишь одинокий 6.4
Поймет лишь одинокий (1991)
Сильвия Скарлетт 6.3
Сильвия Скарлетт (1935)
Фильм находится в подборках
Фильмы-сказки про Новый год Фильмы-сказки про Новый год
Лучшие фильмы про Новый год и Рождество🎄 Лучшие фильмы про Новый год и Рождество🎄
Фильмы похожие на «Мой парень - ангел» Фильмы похожие на «Мой парень - ангел»
Христианские рождественские фильмы Христианские рождественские фильмы
Лучшие рождественские фильмы по мнению Forbes Лучшие рождественские фильмы по мнению Forbes
Фильмы про Деда Мороза Фильмы про Деда Мороза
Зарубежные мелодрамы про Рождество Зарубежные мелодрамы про Рождество
Рождественские фильмы про любовь Рождественские фильмы про любовь
Старые зарубежные новогодние фильмы Старые зарубежные новогодние фильмы
Новогодние мелодрамы Новогодние мелодрамы

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Чудо на 34-й улице - trailer
Чудо на 34-й улице Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Чудо на 34-й улице
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше