Запрещенный прием, 2011

Действие фильма разворачивается в 50-х годах прошлого века. Главная героиня, 20-летняя Куколка, после смерти матери вынуждена жить с агрессивным отчимом. Во время очередной стычки девушка оказывает ему сопротивление, чем, разумеется, только подливает масла в огонь его гнева. Воспользовавшись удобным случаем, отчим увозит Куколку в психиатрическую лечебницу. Чтобы выжить в этом аду, девушка придумывает свои собственные фэнтезийные миры и путешествует по ним в поисках пяти артефактов. Завладев ими, она и ее подруги по несчастью смогут обрести долгожданную свободу…