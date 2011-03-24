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Sucker Punch

Запрещенный прием, 2011

2011 / США
7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в 50-х годах прошлого века. Главная героиня, 20-летняя Куколка, после смерти матери вынуждена жить с агрессивным отчимом. Во время очередной стычки девушка оказывает ему сопротивление, чем, разумеется, только подливает масла в огонь его гнева. Воспользовавшись удобным случаем, отчим увозит Куколку в психиатрическую лечебницу. Чтобы выжить в этом аду, девушка придумывает свои собственные фэнтезийные миры и путешествует по ним в поисках пяти артефактов. Завладев ими, она и ее подруги по несчастью смогут обрести долгожданную свободу…

  • Специально для роли Эмили Браунинг (Куколка) стала платиновой блондинкой. Краска настолько сильно испортила волосы актрисы, что впоследствии ей пришлось сделать короткую стрижку. 
  • На главную роль пробовались такие актрисы, как Аманда Сейфрид, Миа Васиковска, Оливия Тирлби. 
  • Роль Ракеты изначально должна была исполнить Эван Рейчел Вуд. Однако из-за плотного графика актриса была вынуждена отказаться от съемок. Ее заменила Джена Мэлоун.
  • Эмили Браунинг самостоятельно исполнила три песни, которые прозвучали в фильме: Sweet Dreams (Are Made Of This) в начале картины, Asleep в сцене в ванной и Where Is My Mind?

Действие развернется в 1950 году. Молодую девушку по настоянию ее злодейского отчима определяют в больницу для душевнобольных, где спустя пять дней главную героиню лоботомизируют. Чтобы оградиться от боли, она выдумывает сказочный мир, где и начинает планировать свой побег — для этого ей нужно раздобыть пять предметов.

7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 31 марта 2011
Премьера в мире 24 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
Джейми Чанг
Джейми Чанг
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Запрещенный прием 25 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Алексей Хромов 30 июня 2017, 18:28
Великолепный фильм, который никогда не станет легендой
После выпуска двух экранизаций комиксов: «300 спартанцев» и «Хранители», режиссёр Зак Снайдер… Читать дальше…
523561 2 апреля 2015, 12:51
Однозначный WIN Снайдера!Снайдер уже какой раз подряд выпускает смелое кино, которое почти стопроцентно не понравится большинству тех, кто на него… Читать дальше…
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саундтрек фильма Запрещенный прием
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18 января 2022 13:32
Звезда «Запрещенного приема» Зака Снайдера просит выпустить режиссерскую версию фильма Актриса считает, что ради соответствия рейтингу PG-13 на этапе монтажа было вырезано очень много сцен. 
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8 июля 2021 19:51
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