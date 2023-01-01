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Супер Сингх Супер Сингх
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Super Singh

Супер Сингх, 2017

2017 / Индия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Сингх никогда не пользовался большой популярностью среди девушек и никогда не надеялся стать знаменитым. В один прекрасный день главный герой вдруг осознал, что теперь у него есть суперспособности. Сингх стал первым супергероем, вставшим на защиту простых жителей Пенджаба. Буквально в течение нескольких недель все простые индийцы узнают о Сингхе, однако испытание славой даётся ему нелегко… Молодой человек решает отправиться в путешествие, которое, как он полагает, должно дать ответы на все волнующие его вопросы.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Анураг Сингх
В ролях
Дилджит Досанджх
Паван Малхотра
Сонам Баджва
Alexandra Bandean
Н. Бехл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Супер Сингх 2 постера
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Супер Сингх
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Кадры из фильма Все кадры
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