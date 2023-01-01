Супер Сингх, 2017

Сингх никогда не пользовался большой популярностью среди девушек и никогда не надеялся стать знаменитым. В один прекрасный день главный герой вдруг осознал, что теперь у него есть суперспособности. Сингх стал первым супергероем, вставшим на защиту простых жителей Пенджаба. Буквально в течение нескольких недель все простые индийцы узнают о Сингхе, однако испытание славой даётся ему нелегко… Молодой человек решает отправиться в путешествие, которое, как он полагает, должно дать ответы на все волнующие его вопросы.