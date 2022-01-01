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Бэйбэрикээн Бэйбэрикээн
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Бэйбэрикээн, 2019

2019 / Россия
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Якутский фильм рассказывает зрителю сказку о старушке Байбэрикээн. Однажды она отправилась на поиски своих коров, но нашла в поле цветок с 6 лепестками, непохожий ни на что иное. Когда она принесла его в дом, и закутала одеялом, он превратился в девушку неземной красоты. Охотник влюбился в новую дочку старушки и захотел жениться на ней. Но по дороге к дому жениха Алтаана попала к деве тьмы.

  • Это первая якутская картина, которую сняли в жанре фэнтези.
  • Лента является экранизацией известной якутской сказки «Старушка Бэйбэрикэн с пятью коровами». У разных племен кочевников известны 9 версий истории, однако общие сюжетные ходы являются одинаковыми. Аналогов этой сказки нет ни в одной культуре мира.
  • Режиссер Константин Тимофеев давно начал изучать фольклор разных народов.
  • Когда фильм вышел на экраны, он вошел в ТОП-10 по кассовым сборам в России.
  • Съемочная группа работала летом 2018 года в республике Саха, в селе Соттинцы. Вся работа заняла 1 месяц. А вот на монтаж и озвучку потребовалось еще 7 месяцев.
  • Вся картина от начала до конца идет на якутском языке. В фильме предусмотрены только русские субтитры, поскольку режиссер хотел, чтобы зрители слышали оригинальную речь.
  • Практически все задействованные актеры являются артистами национального Театра Олонхо.

Легендарная якутская сказка на большом экране. Фильм по мотивам сказки «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». Жила-была старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами. Как-то она пошла искать своих коров и нашла в поле необычный цветок с шестью лепестками. Она принесла его домой и укутала в одеяло... Цветок превратился в девушку невиданной красоты по имени Алтаана Куо. Молодой охотник Хаардьыт Бэргэн влюбился в дочку Бэйбэрикээн и посватался к ней. По пути к дому жениха девушка заблудилась и попала в руки злой девы тьмы Адьарыыны Адьарай.

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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Возраст 6+
Режиссер
Константин Тимофеев
В ролях
Зоя Попова
Геннадий Турантаев
Мария Михалева
Все актеры и съемочная группа
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Бэйбэрикээн смотреть онлайн

Бэйбэрикээн
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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