Бэйбэрикээн, 2019

Якутский фильм рассказывает зрителю сказку о старушке Байбэрикээн. Однажды она отправилась на поиски своих коров, но нашла в поле цветок с 6 лепестками, непохожий ни на что иное. Когда она принесла его в дом, и закутала одеялом, он превратился в девушку неземной красоты. Охотник влюбился в новую дочку старушки и захотел жениться на ней. Но по дороге к дому жениха Алтаана попала к деве тьмы.
Легендарная якутская сказка на большом экране. Фильм по мотивам сказки «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». Жила-была старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами. Как-то она пошла искать своих коров и нашла в поле необычный цветок с шестью лепестками. Она принесла его домой и укутала в одеяло... Цветок превратился в девушку невиданной красоты по имени Алтаана Куо. Молодой охотник Хаардьыт Бэргэн влюбился в дочку Бэйбэрикээн и посватался к ней. По пути к дому жениха девушка заблудилась и попала в руки злой девы тьмы Адьарыыны Адьарай.