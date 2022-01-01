Бэйбэрикээн, 2019

Якутский фильм рассказывает зрителю сказку о старушке Байбэрикээн. Однажды она отправилась на поиски своих коров, но нашла в поле цветок с 6 лепестками, непохожий ни на что иное. Когда она принесла его в дом, и закутала одеялом, он превратился в девушку неземной красоты. Охотник влюбился в новую дочку старушки и захотел жениться на ней. Но по дороге к дому жениха Алтаана попала к деве тьмы.