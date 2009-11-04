Рождественская история, 2009

Все вместе за одним столом: новогодние семейные фильмы для уютных вечеров

Новый год – лучшее время, чтобы собраться всей семьей за одним столом и провести праздники с самыми близкими и любимыми. А чтобы ваш досуг был еще интереснее, мы подобрали для вас 15 лучших новогодних и рождественских фильмов для семейного просмотра в канун праздников.