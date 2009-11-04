Рождественская история, 2009

Эбенезер Скрудж – жадный, угрюмый и сварливый старик, который давно уничтожил в себе все самое хорошее. Но в эти зимние праздники его ждет неожиданная встреча, способная изменить судьбу нелюдимого скряги: к Эбенезеру наведаются призраки прошлого, настоящего и грядущего Рождества, чтобы дать мистеру Скруджу шанс встать на праведный путь.
Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж -денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.