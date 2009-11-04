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Рождественская история Рождественская история
Киноафиша Фильмы Рождественская история
Christmas Carol, А

Рождественская история, 2009

2009 / США
8.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Эбенезер Скрудж – жадный, угрюмый и сварливый старик, который давно уничтожил в себе все самое хорошее. Но в эти зимние праздники его ждет неожиданная встреча, способная изменить судьбу нелюдимого скряги: к Эбенезеру наведаются призраки прошлого, настоящего и грядущего Рождества, чтобы дать мистеру Скруджу шанс встать на праведный путь.

  • Третья по счету диснеевская адаптация повести Чарльза Диккенса после анимационного фильма “Рождественская история Микки” (1983) и кукольного мультика “Рождественская сказка Маппетов” (1992).
  • В доме семьи Крэтчитов над камином можно заметить портрет Чарльза Диккенса, автора оригинальной “Рождественской истории”.
  • Джим Керри исполнил не только роль Эбенезера Скруджа в молодости, зрелости и старости, но также и роли трех призраков, которые являются главному герою.
  • Гэри Олдман и Лесли Мэнвилл, сыгравшие супругов Крэтчитов, в реальной жизни были женаты с 1987 по 1990 год.
  • Дом мистера Скруджа является практически полной репликой здания из фильма “Рождественский гимн” (1951).
  • В рамках рекламной кампании по продвижению фильма студия Disney объединилась с компанией Amtrak и запустила специальный поезд, который пересекал США и в котором демонстрировались различные предметы из фильма.

Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж -денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

8.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 ноября 2009
Премьера онлайн 6 ноября 2009
Премьера в мире 4 ноября 2009
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Робин Райт
Робин Райт
Колин Ферт
Колин Ферт
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Все актеры и съемочная группа
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Рождественская история
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Наша рецензия
Роберт Земекис продолжил визуальные упражнения, начатые в «Полярном экспрессе» и «Беовульфе», и даже достиг на этом поприще определенного успеха: в отличие от безмерно сюсюкательного «Экспресса» и буйных психоаналитических извращений на тему англосаксонского эпоса, «Рождественская песнь» (а именно так переводится A Christmas Carol) получилась вполне сдержанной, сбалансированной и красивой. Конечно, Земекис не устоял перед соблазном угодить лицам…
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28 декабря 2020 11:21
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